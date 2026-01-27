Promueven en la CDMX el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Con el objetivo de dar a conocer a nivel nacional e internacional la edición 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán, la Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó una rueda de prensa en la Ciudad de México para presentar los detalles de la máxima fiesta de los mazatlecos, que se celebrará del 12 al 17 de febrero de 2026 bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”.

El evento fue encabezado por la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien destacó que el Carnaval de Mazatlán es una tradición que ha unido a generaciones durante más de un siglo y que forma parte esencial de la identidad cultural del puerto. Señaló que se trata de una de las celebraciones más importantes de México y uno de los carnavales más reconocidos a nivel mundial.

La funcionaria resaltó que cada año, durante el mes de febrero, Mazatlán se llena de música, color y alegría, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de visitantes nacionales y extranjeros. En esta edición, la tambora sinaloense será la gran protagonista, como símbolo de la cultura y el orgullo del pueblo mazatleco.

La presentación se llevó a cabo en Punto México, un centro de promoción turística ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Turismo Federal, en la zona de Polanco. En el evento estuvieron presentes autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, y la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, así como representantes del sector turístico, cultural y empresarial.

Durante la rueda de prensa se dio a conocer el programa de actividades del Carnaval, que incluye las coronaciones del Rey de la Alegría el 12 de febrero, de la Reina de los Juegos Florales el 13, de la Reina del Carnaval el 14 y de la Reina Infantil el 16 de febrero. También se realizarán eventos tradicionales como el Combate Naval el 14 de febrero y los desfiles del Carnaval los días 15 y 17.

Además, se anunció la participación de artistas de gran reconocimiento, como Edén Muñoz, Yuridia, Belinda y Lara Campos, así como un homenaje a Germán Lizárraga con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Autoridades estatales informaron que para esta edición del Carnaval se estima una ocupación hotelera del 87 por ciento, la llegada de más de 92 mil turistas y una asistencia superior a 1.2 millones de personas. Asimismo, se prevé una derrama económica de más de 1,100 millones de pesos, lo que representa un importante impulso para la economía local.

La secretaria de Turismo destacó que el Gobierno de Sinaloa trabaja para preservar la esencia del Carnaval y garantizar que su impacto positivo se refleje en el bienestar de la población. En este sentido, anunció que el próximo 29 de enero se dará el banderazo del operativo de seguridad para que la celebración se lleve a cabo en un ambiente de orden y tranquilidad.

Finalmente, las autoridades extendieron una invitación al país y al mundo para vivir el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, una celebración que combina cultura, tradición, música y hospitalidad, y que posiciona al puerto como uno de los destinos turísticos más importantes de México.