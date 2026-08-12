Julieta Ramírez llama a dignificar el servicio público dando atención a los trabajadores

Julieta Ramírez , evento: “El papel de la burocracia en el servicio público”

Julieta Ramírez participó en el diálogo “El papel de la burocracia en el servicio público” un encuentro realizado en Mexicali, Baja California, convocado por el Sindicato de Burócratas. Reunió a cerca de 500 trabajadores estatales y municipales para debatir sobre las condiciones laborales y la mejora de las instituciones.

Durante este evento, Ramírez escuchó las principales inquietudes y necesidades de quienes diariamente brindan apoyo dentro de las instituciones públicas, además destacó que su experiencia debe ser parte fundamental de cualquier esfuerzo por mejorar el servicio que recibe la ciudadanía.

“Durante años se habla de mejorar los gobiernos, pero eso no puede hacerse sin escuchar a quienes todos los días los hacen funcionar. Dignificar el servicio público también es dignificar a sus trabajadores, reconocer su experiencia y garantizar condiciones laborales justas”, señaló.

Ramírez destacó que las y los burócratas no solo forman parte de la estructura gubernamental, sino que son el rostro cotidiano de las instituciones ante la ciudadanía y una pieza fundamental para el desarrollo de Baja California.

Julieta Ramírez , evento: “El papel de la burocracia en el servicio público”

En el encuentro participaron también Armando González Domínguez, Oficial Mayor del Sindicato de Burócratas Sección Mexicali, y Pablo Ramos Miramontes, presidente de la Agrupación de Jubilados, Pensionados, Viudas y Viudos Burócratas de Mexicali

El encuentro apoya la actividad política que mantiene Ramírez en distintos municipios de Baja California, donde durante las últimas semanas ha mantenido un trabajo constante sosteniendo reuniones con diferentes sectores y liderazgos.

El diálogo permitió que trabajadores activos, jubilados y pensionados expusieron sus necesidades y la importancia de fortalecer las condiciones laborales de quienes prestan servicios dentro de las administraciones estatal y municipales.