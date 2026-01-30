Sinaloenses fortalecen presencia del garbanzo en mercados internacionales tras Expo Gulfood Dubai

Con una visión más estratégica del comportamiento de los mercados internacionales y nuevas expectativas de comercialización para el garbanzo sinaloense, concluyó este viernes la participación de productores y comercializadores del estado en la Expo Gulfood Dubai 2026, informó el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

El funcionario señaló que la presencia de Sinaloa en la exposición alimentaria más grande del mundo, que se llevó a cabo del 26 al 30 de enero, permitió no solo ratificar clientes actuales, sino también abrir nuevas oportunidades de negocio, fortalecer acuerdos comerciales y consolidar la imagen del estado como un productor confiable y de alta calidad, con respaldo institucional.

Bello Esquivel explicó que esta participación, respaldada en todo momento por el Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, fue en realidad una misión estratégica de inteligencia comercial, técnica y de mercado, que permitió a los productores sinaloenses conocer de primera mano el comportamiento de los mercados mundiales del garbanzo.

Destacó que, por segundo año consecutivo, Sinaloa pudo constatar el papel relevante que juega el garbanzo sinaloense en el mercado internacional, donde es bien valorado por su calibre grande y su calidad. Además, señaló que en la Expo Gulfood se identificaron nuevas opciones de valor agregado, tomando en cuenta los hábitos de consumo y las tendencias del mercado global.

El secretario detalló que uno de los principales beneficios fue la obtención de información clave sobre precios internacionales, expectativas de cosecha, posibles faltantes o excedentes, así como los mercados que están dispuestos a pagar un precio premium por calidad. Esta información permitirá a Sinaloa ajustar sus estrategias de comercialización, definir mejores momentos de venta y evitar que la cosecha se malbarate.

Asimismo, indicó que en Dubai se concentran compradores de Medio Oriente, Norte de África, Asia y Europa, regiones donde se comercializa el garbanzo mexicano. En este contexto, se detectó un interés creciente por parte de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía como reexportador e importadores europeos especializados, lo que abre nuevas oportunidades para el producto sinaloense.

Bello Esquivel subrayó que muchos compradores buscan diversificar sus proveedores y no depender únicamente de países como India o Australia, lo que coloca a Sinaloa en una posición estratégica debido a la calidad y tamaño de su garbanzo. Además, el contacto con productores y exportadores internacionales permitió obtener inteligencia agrícola mundial, como rendimientos por hectárea, nuevas variedades, manejo de sequías, plagas y tecnologías para reducir costos.

Finalmente, el secretario calificó esta misión comercial como oportuna y alineada al contexto actual, al señalar que el campo sinaloense no depende únicamente del mercado nacional, sino que cuenta con productores y empresas capaces de cerrar negocios internacionales, generar nuevos contactos y diversificar destinos de exportación.