Garantiza FGE, en coordinación con fuerzas de seguridad, protección a la ciudadanía en Semana Santa

La FGE reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida Foto: Cortesía

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, mantiene activas acciones interinstitucionales para proteger la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las y los ciudadanos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Como parte de estas acciones, la FGE trabaja de manera articulada con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y corporaciones municipales, a través de operativos de vigilancia, recorridos preventivos, puntos de atención y despliegues estratégicos en zonas turísticas, carreteras y centros de concentración social.

La FGE reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida Foto: Cortesía

Estos trabajos se fortalecen mediante labores de inteligencia e investigación de campo, así como con la presencia activa de personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación, lo que permite brindar atención inmediata ante cualquier hecho y garantizar el acceso a la justicia.

La FGE reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones con medidas preventivas que contribuyan a reducir riesgos y a proteger a sus familias.

La FGE reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida Foto: Cortesía

Recomendaciones para una Semana Santa segura:

- Evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias.

- Respetar los límites de velocidad y señalamientos viales.

- No compartir información personal o ubicaciones en redes sociales en tiempo real.

- Verificar condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera.

- Mantener vigilancia sobre niñas, niños y personas adultas mayores en lugares concurridos.

- Denunciar cualquier hecho delictivo de manera inmediata a las autoridades.

- Utilizar canales oficiales, como el 911, para reportar situaciones de riesgo.

La FGE reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida Foto: Cortesía

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar con sensibilidad, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía, privilegiando en todo momento la protección de las víctimas y la construcción de entornos seguros.

Durante este periodo vacacional, la institución mantiene guardias permanentes y canales de atención disponibles las 24 horas, para atender cualquier eventualidad. La seguridad la construimos todas y todos.