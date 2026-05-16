Incendio en maquiladora de Ciudad Juárez moviliza a bomberos y obliga a evacuar la zona

Incendio en maquiladora de Ciudad Juárez Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar una posible explosión en un tanque de gas. (Redes Sociales)

Se registró un incendio en la empresa Sun Packaging México, ubicada en el parque industrial conocido como “maquiladoras del kilómetro 5”, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El siniestro generó una enorme columna de humo negro que pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia fue reportada al número 911 por uno de los trabajadores de la planta, quien alertó que el fuego avanzaba rápidamente dentro de las instalaciones ubicadas entre las calles Magneto y Presa Peñuelillas, en la colonia Fernández.

Tras el reporte, al lugar llegaron elementos del Departamento de Bomberos, policías y unidades de rescate, además de pipas cisterna y máquinas extinguidoras para tratar de contener el incendio.

Las autoridades evacuaron a trabajadores de la maquiladora y retiraron a vecinos y curiosos a más de media cuadra de distancia debido al riesgo que representaba un tanque con capacidad de 10 mil litros de gas.

Bomberos comenzaron labores para enfriar el tanque y evitar que explotara mientras las llamas seguían extendiéndose por varias áreas de la planta.

El fuego alcanzó bodegas y parte del techo

De manera preliminar, personal de emergencia indicó que el incendio habría comenzado en el cuarto de máquinas a causa de un aparente corto circuito en el sistema eléctrico.

Las llamas alcanzaron varias cajas secas donde había productos de poliuretano almacenados y después se propagaron hacia una bodega y parte del techo de la maquiladora, hasta extenderse prácticamente a toda la planta.

El humo y el fuego provocaron alarma entre trabajadores de empresas cercanas y habitantes del sector.

Durante las maniobras para sofocar el incendio también participaron voluntarios del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), así como brigadas de emergencia de otras maquiladoras cercanas que apoyaron a los bomberos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni víctimas mortales, mientras continúan las labores para extinguir por completo el fuego y evaluar los daños en la empresa.