Gobernadora Yeraldine entrega medalla “Maestro Rafael Ramírez” a docentes con 30 años de servicio

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó la ceremonia de celebración del Día del Maestro, donde entregó la medalla “Maestro Rafael Ramírez” a 579 maestras y maestros que cumplieron 30 años de servicio en el sistema educativo.

El evento se realizó en Culiacán y reunió a docentes, autoridades educativas y representantes sindicales, quienes reconocieron la trayectoria y vocación del magisterio sinaloense.

Durante su mensaje, la mandataria estatal destacó que las maestras y maestros son pilares fundamentales para fortalecer la educación y consolidar los principios de la nueva escuela mexicana.

“Hoy celebramos una de las fechas más importantes de nuestro calendario cívico, en la que reconocemos y rendimos homenaje a quienes han formado generaciones y contribuido a construir un mejor país”, expresó la gobernadora ante cientos de docentes.

Yeraldine Bonilla señaló que gracias al trabajo del magisterio, la educación se convirtió en una herramienta de progreso y movilidad social que permitió llevar oportunidades y mejores condiciones de vida a miles de comunidades rurales del país.

Asimismo, reconoció que en Sinaloa las y los docentes han sido parte fundamental de las transformaciones sociales y educativas que han contribuido al desarrollo de la entidad.

La gobernadora también destacó que actualmente el reto no solo es garantizar la cobertura educativa, sino fortalecer la calidad de la enseñanza y la formación de nuevas generaciones bajo los principios de inclusión, identidad y valores de la nueva escuela mexicana.

Durante el evento estuvieron presentes el secretario general de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Genaro Torrecillas López, y la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

El dirigente sindical señaló que el magisterio continuará respaldando las políticas educativas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como las acciones emprendidas por el gobierno estatal en favor de la educación.

A nombre de las y los docentes galardonados, la maestra Elsa Yolanda Amador Rodríguez agradeció el reconocimiento y aseguró que la medalla representa el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio de quienes han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza.

“Durante 30 años hemos sembrado valores, despertado talentos y alimentado sueños”, expresó la docente durante su participación.

La ceremonia contó además con la presencia de autoridades sindicales, representantes educativos y la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.