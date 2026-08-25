Reportan no localizado al periodista Eli Martínez tras ataque armado en Veracruz: esto se sabe sobre el caso

Eli Martínez Periodista sin localizar tras tiroteo en Poza Rica (ESPECIAL)

Dos reporteros de la nota roja fueron atacados con armas de fuego y a uno de ellos presuntamente se le privó de su libertad en Poza Rica, Veracruz el 24 de agosto de 2026. Han habido dos asesinatos contra periodista en el mismo lugar donde se transcurrió el ataque de ayer.

Reporteros agredidos en Poza Rica, Veracruz: ¿Quiénes eran y qué se conoce sobre el caso

Dos periodistas, Eli Martínez y otro que TV Azteca identificó como Raymundo Perdomo, se encontraban reunidos en la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Según los primeros reportes, regresaban de una cobertura en la colonia 27 de Septiembre la noche del lunes 24 de agosto. Hombre armados llegaron en motocicletas a donde se encontraban y abrieron fuego a los dos reporteros.

Ambos intentaron huir por direcciones diferentes. Perdomo logró esconderse y actualmente recibe atención médica. Martínez, sin embargo, buscó escapar pero su cuerpo no fue hallado en el área y sus conocidos no han logrado contactarlo, por lo que se presume fue víctima de secuestro.

La Policía Estatal llegó a la escena e inició una persecución contra los presuntos agresores. Estos arrojaron objetos metálicos punzantes, conocidos como poncha llantas, para que la policía perdiera el control, cosa que lograron cuando una de las patrullas quedó varada.

Autoridades han iniciado investigación. No hay un comunicado hasta el momento ni de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz ni de la Fiscalía General del Estado con respecto del caso.

En Poza Rica se han presentado dos casos de periodistas asesinados tan sólo este año, Carlos Castro y Luis Ángel López, ambos ocurridos en la misma avenida y colonia en la que transcurrieron los hechos de ayer. En una entrevista con Radio Fórmula en el mes de junio, Eli Martínez habló del fallecimiento de López, de quien era colega.