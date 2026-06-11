Asesinan al periodista Luis Ángel López en Poza Rica; segundo comunicador ejecutado en la ciudad en lo que va del año

Asesinan a periodista en Poza Rica, Veracruz

El periodista Luis Ángel López Valdez, reportero especializado en la fuente policiaca e integrante del medio digital Vanguardia de Veracruz, fue asesinado durante la madrugada de este jueves 11 de junio en el municipio de Poza Rica, Veracruz, en un nuevo hecho de violencia contra el gremio periodístico en la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados que le dispararon de manera reiterada. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras que testigos dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar las diligencias periciales y efectuar el levantamiento del cuerpo. Más tarde, la dependencia confirmó la identidad de la víctima e informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

“De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia Cazones, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona identificada con las iniciales L.A.L.V., quien se desempeñaba como comunicador”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El medio para el que colaboraba confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Segundo periodista asesinado en Poza Rica en 2026

El homicidio de Luis Ángel López ocurre apenas cinco meses después del asesinato del reportero Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en la misma ciudad. Carlos Castro, de 26 años, era director y reportero del portal Código Norte Veracruz y colaboraba con diversos medios locales cubriendo temas de seguridad y nota roja.

De acuerdo con información difundida por organizaciones de protección a periodistas, Castro había recibido amenazas relacionadas con su trabajo y en el pasado contó con medidas de protección, las cuales dejaron de estar vigentes antes de su asesinato.

Caso ocurre en medio de otra agresión contra la prensa en Veracruz

El asesinato también se registra en un contexto de preocupación por la seguridad de los periodistas en Veracruz. Apenas hace unos días se reportó la privación de la libertad de Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, ocurrida en el municipio de Nanchital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado avances sobre su localización ni han dado a conocer públicamente las líneas de investigación.

Fiscalía asegura que no habrá impunidad

La Fiscalía General del Estado indicó que personal ministerial, peritos y policías de investigación trabajan en la integración de la carpeta correspondiente para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

Al momento, no se reportan personas detenidas ni se han revelado posibles líneas de investigación. Las autoridades estatales reiteraron que el caso será investigado “hasta sus últimas consecuencias” y aseguraron que no habrá impunidad.

El asesinato de Luis Ángel López vuelve a colocar el foco sobre los riesgos que enfrentan los periodistas que cubren temas de seguridad y crimen organizado, especialmente en regiones del país donde la violencia contra la prensa continúa siendo una de las principales preocupaciones para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.