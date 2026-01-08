Asesinan al periodista Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz

Asesinan al periodista Carlos Castro El asesinato ocurrió en un establecimiento de comida en Poza Rica, Veracruz (Redes Sociales)

El periodista Carlos Castro fue asesinado a balazos dentro de un establecimiento de comida en el municipio de Poza Rica, Veracruz, la noche de este jueves 8 de enero.

De acuerdo con los primeros reportes, el periodista se encontraba dentro del restaurante La Troguebirria cuando unos sujetos llegaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras los disparos, los hombres habrían huido del lugar y personas que se encontraban ahí alertaron a las autoridades. A pesar de que también acudieron paramédicos, le brindaron primeros auxilios al periodista, este habría perdido la vida a causa de las heridas.

El restaurante donde sucedieron los hechos está ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre de la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica.

Hasta el momento, no existe algún pronunciamiento por parte de las autoridades de Veracruz, ni una versión oficial de lo ocurrido, aunque la zona fue asegurada para realizar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) ha confirmado la muerte del periodista Carlos Castro, condenando su homicidio y exigiendo una investigación exhaustiva, así como el esclarecimiento de los hechos.

“Quienes integran este Organismo Autónomo exigen a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se dé con los responsables conforme a derecho.” Fue parte de lo compartido por la CEAPP.

¿Quién era el periodista Carlos Castro?

Carlos Castro era un periodista dedicado a la nota policial, colaborador del medio de comunicación Código Norte Veracruz y anteriormente de Noreste.

De acuerdo con lo informado por diferentes medios, el periodista Carlos Castro en 2024 contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).