Zapopan rescata a perros y gatos que vivían en situación vulnerable

Inmueble donde fueron rescatados las mascotas

A través de diversos reportes generados en redes sociales, el Gobierno de Zapopan junto con la Fiscalía de Jalisco, rescataron a perritos y gatos que se encontraban viviendo en situación vulnerable, sin alimento y agua que ponía en riesgo su salud.

“Pudimos percatarnos de la situación vulnerable en la que se encontraban las mascotas de un hogar de Valle de los Molinos, donde carecían de alimento, agua y vivían en condiciones muy deplorables”, indicó el Gobierno en un comunicado.

Asimismo, expuso que se rescataron a tres caninos hembras y cuatro felinos, quienes se encuentran resguardados y serán valorados de su condición de salud.

“El maltrato es un delito”, finalizó Zapopan y compartió números telefónicos para levantar denuncias en caso de conocer algún tipo de abuso contra animales: