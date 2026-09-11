Buenos Aires será Invitada de Honor de la FIL Guadalajara 2027

Rueda de prensa FIL (Cortesía)

La Ciudad de Buenos Aires será la Invitada de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2027, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre, anunció este viernes 11 de septiembre la organización del encuentro durante un acto realizado en el Salón Dorado del Teatro Colón, en Argentina.

La presentación reunió a autoridades culturales de Buenos Aires y México, escritores, representantes del sector editorial y gestores culturales. Entre los asistentes estuvieron la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; la directora general de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz Manaut; y la embajadora de México en Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez.

También participaron escritores como Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Inés Garland, Enzo Maqueira, Florencia Canale, Marcelo Larraquy, Inés Hopenhayn, Sylvia Iparraguirre, Loyds y Alejandra Kamiya, además de representantes de la industria editorial y cultural porteña.

Durante el anuncio, Gabriela Ricardes señaló que la participación representa una oportunidad para fortalecer la presencia internacional de Buenos Aires como referente cultural de Iberoamérica.

“Ser ciudad Invitada de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027 es una oportunidad excepcional para seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica. Vamos a llevar nuestra tradición literaria, las nuevas voces y la diversidad de la producción editorial, junto con otras expresiones artísticas”, afirmó.

La funcionaria agregó que la delegación buscará mostrar la relación que existe entre la cultura y la vida cotidiana de la capital argentina, a través de una programación que reúna distintas expresiones de su producción artística.

Por su parte, Marisol Schulz Manaut destacó la tradición literaria de Buenos Aires y la posibilidad de establecer un intercambio cultural entre ambas ciudades.

“Recibir a Buenos Aires como ciudad Invitada de Honor significa reconocer su enorme tradición literaria y, al mismo tiempo, abrir un espacio para sus voces contemporáneas y nuevas generaciones”, señaló.

La directora de la FIL Guadalajara consideró que la participación de Buenos Aires permitirá ampliar el encuentro más allá de la literatura y generar un espacio de diálogo cultural entre Argentina y México.

La delegación porteña presentará en Guadalajara una muestra de su producción literaria y editorial, así como de otras expresiones artísticas. La ciudad cuenta con una amplia red de editoriales independientes, librerías, bibliotecas, festivales y espacios de lectura, además de distintos actores vinculados con la cadena del libro.

La presencia como Invitada de Honor también busca fortalecer los vínculos entre el sector editorial de Buenos Aires y la industria internacional, así como generar oportunidades de intercambio y acercar a lectores y profesionales de distintos países las obras de autores argentinos.

La FIL Guadalajara fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y actualmente es considerada uno de los principales encuentros editoriales y culturales del mundo, además de ser el mayor mercado de publicaciones en español. Cada año reúne a más de 900 mil asistentes, entre lectores, autores, editores, agentes literarios, traductores, distribuidores y bibliotecarios.

Desde 1993, la Feria recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor, con una programación que incluye actividades literarias, académicas, editoriales y artísticas.

Argentina ya había sido Invitado de Honor de la FIL Guadalajara en 1997 y 2014. Además, dos escritores argentinos han recibido el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances: Olga Orozco, en 1998, y Juan Gelman, en 2000.

Con la designación de Buenos Aires, la edición 41 de la FIL Guadalajara pondrá nuevamente el foco en la tradición literaria argentina, pero también en las nuevas generaciones de escritores y la diversidad de su producción cultural contemporánea.