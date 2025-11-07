Guadalajara estrena vuelo directo a Toronto con Air Canada

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara suma una nueva conexión internacional con la inauguración del vuelo directo a Toronto, Canadá, operado por Air Canada.

La ruta, resultado de la gestión del Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo, contará con tres frecuencias semanales: salidas los miércoles, viernes y domingo, y regresos los martes, jueves y sábado. Esta nueva alternativa de conectividad busca fortalecer el turismo, la actividad empresarial y la cooperación bilateral entre México y Canadá.

Nueva ruta de Air Canada

Durante el banderazo inaugural, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, destacó la importancia estratégica de este nuevo enlace. “Significa que nos va a conectar Air Canada con seis continentes, que nos va a conectar con todos los aeropuertos del país vecino del norte de Canadá, porque tiene una red de conectividad que ninguna otra aerolínea en ese país puede ofrecer”, señaló.

A través del aeropuerto Pearson, en Toronto, los pasajeros que partan desde Guadalajara podrán acceder fácilmente a una amplia red de destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Fridman Hirsch resaltó además el crecimiento sostenido del turismo canadiense en la entidad. “En lo que va de este año traemos un crecimiento del ocho por ciento en la llegada del mercado canadiense a Jalisco, que representa el 15 por ciento de todo el turismo extranjero que recibimos en este estado”, indicó.

Asimismo, recordó que la conectividad aérea de Jalisco continúa fortaleciéndose: Puerto Vallarta mantiene enlace con 17 aeropuertos canadienses y Guadalajara suma cuatro nuevas rutas internacionales en expansión.

La funcionaria también adelantó que en los próximos meses se abrirán nuevas rutas directas con Montreal, Toronto, Calgary y Vancouver, consolidando a Jalisco como un destino clave para la temporada alta. “Esto no sólo beneficia al turismo, sino también al desarrollo económico y a la atracción de inversiones para el estado”, puntualizó.

Nueva ruta de Air Canada

Por su parte, Luis Noriega, Director Comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, subrayó el compromiso de la aerolínea con la región: “Esta conexión representa un paso significativo en la expansión de nuestra red en México, y refuerza el compromiso del Canadá para fortalecer los lazos turísticos, económicos y culturales entre ambos países, pero también entre la región de Jalisco y Canadá”.

En tanto, Cryshtian José Amador Lizardi, Administrador del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, destacó que la llegada de Air Canada refleja el dinamismo y la competitividad del puerto aéreo tapatío. “Confirma el papel estratégico de Canadá como un mercado clave en nuestra ciudad y en nuestro estado”, afirmó.

Nueva ruta de Air Canada

La Vicecónsul y Delegada Comercial del Consulado de Canadá en Guadalajara, Sanda Rita Tanuri, coincidió en que la nueva conexión impulsará aún más las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

Al evento asistieron también representantes de la Cámara de Comercio de Canadá en México, quienes celebraron esta nueva etapa de colaboración aérea entre Guadalajara y Toronto.

PARA SABER

Actualmente, Jalisco cuenta con una gran conectividad aérea hacia Canadá. Mantiene vuelos a 17 ciudades de Canadá, la mayoría desde Puerto Vallarta, mientras que Guadalajara cuenta con conexiones directas a Toronto y Vancouver, rutas que también operan desde Vallarta.