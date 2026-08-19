Guadalajara instala Comité de Cambio Climático para fortalecer la acción ambiental

El Gobierno de Guadalajara instaló y tomó protesta a las y los integrantes del nuevo Comité de Cambio Climático, un espacio de gobernanza que busca fortalecer la política ambiental del municipio mediante la participación coordinada de ciudadanos, organismos públicos, instituciones académicas y servidores públicos.

El comité tendrá como objetivo dar seguimiento a las acciones climáticas, alinear los instrumentos de planeación municipal y generar propuestas que puedan incorporarse de manera permanente a las políticas y tareas del Gobierno de Guadalajara, con una visión de corto, mediano y largo plazo.

Durante la instalación, se destacó que la atención al cambio climático requiere una estrategia transversal y coordinada, tanto al interior de la administración municipal como con actores externos, debido a que los retos ambientales trascienden los límites administrativos y requieren acciones conjuntas.

Mario Silva, jefe de Oficina Ejecutiva de Presidencia, señaló que uno de los propósitos será articular la política climática municipal con objetivos claros, acciones concretas y mecanismos de seguimiento, tomando como principal herramienta el Plan de Acción Climática de Guadalajara.

“La intención es tener esta política climática municipal articulada con objetivos claros, acciones concretas y mecanismos que nos permitan dar seguimiento a los avances, siendo el plan de acción climática de Guadalajara, la herramienta y teniendo como marco de actuación el acompañamiento que durante muchos años C40 le ha dado a la ciudad de Guadalajara”, puntualizó.

Silva también destacó el acompañamiento que durante años ha brindado C40, así como el trabajo conjunto con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y otras instituciones involucradas en la actualización y fortalecimiento de los instrumentos de planeación climática.

Explicó que Guadalajara cuenta con antecedentes importantes en esta materia y que el nuevo comité permitirá recuperar los aprendizajes obtenidos a partir de los esfuerzos realizados a nivel metropolitano, al mismo tiempo que se fortalecen las acciones específicas para el municipio.

Por su parte, Libertad Zavala, directora de Medio Ambiente de Guadalajara, explicó que uno de los principales objetivos será lograr que la acción climática trascienda los documentos de planeación y se convierta en acciones permanentes dentro de los planes de gobierno y las tareas cotidianas del municipio.

“Este reto tiene que estar coordinado de manera interinstitucional, sumando la participación ciudadana de manera organizada”, señaló.

Para cumplir con esta tarea, el comité operará mediante tres niveles de trabajo complementarios. El primero será un núcleo de coordinación, integrado por las personas que conforman el comité; el segundo será un núcleo de gestión, encargado de articular los trabajos institucionales y el vínculo con la ciudadanía; mientras que el tercero estará conformado por núcleos técnicos especializados en el desarrollo de propuestas y generación de información para la toma de decisiones.

La Dirección de Medio Ambiente tendrá a su cargo el secretariado técnico, con la participación de áreas como Planeación y la coordinación de Cuidamos Guadalajara, con el propósito de vincular la acción climática con los instrumentos de gobierno y fortalecer el acompañamiento ciudadano durante su implementación.

A su vez, el trabajo técnico se dividirá en tres grupos. El primero será el de Mitigación, que abordará temas relacionados con movilidad, residuos, energía y edificación. El segundo será el de Adaptación, enfocado en gestión del agua, calor urbano, salud pública, infraestructura resiliente, seguridad alimentaria y abasto urbano.

El tercer grupo será el de Gobernanza e Inclusión, que trabajará en la coordinación interna y multinivel, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la agenda normativa y las modificaciones reglamentarias, además de incorporar principios de justicia climática y atender la vulnerabilidad climática social.

Zavala destacó que estos núcleos técnicos permitirán analizar los impactos del cambio climático desde una perspectiva transversal, con especial atención a sus efectos en niñas, niños y adolescentes, así como en las poblaciones que enfrentan una mayor vulnerabilidad económica o territorial.

“Los núcleos técnicos se vuelven el corazón de este mecanismo de gobernanza para poder ir articulando y que la toma de decisiones venga informada de abajo hacia arriba”, afirmó.

Entre las tareas del comité también se encuentra alinear los instrumentos de planeación municipal con compromisos internacionales, promover la participación de actores estratégicos y elaborar un reporte anual sobre los avances de las acciones implementadas.

La integración del organismo contempla la participación de distintas áreas del Gobierno de Guadalajara, entre ellas la Jefatura de Gabinete, Secretaría General, Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, Dirección de Medio Ambiente, Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación General de Construcción de Comunidad, Coordinación General de Combate a la Desigualdad, Coordinación General de Desarrollo Económico, Coordinación de Comunicación, DIF Guadalajara y el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

También forman parte representantes de SEMADET, IMEPLAN, SIPINNA, ITESO, Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey, Alianza Empresarial por el Clima, Consejo Estatal de Cambio Climático, Consejo Ciudadano Metropolitano, Colectivo Ecologista Jalisco, Laboratorio en Ciencia de la Ciudad de la Universidad de Guadalajara, C40, SIAPA y el Observatorio Ciudadano de Residuos de Jalisco.

Con la instalación y toma de protesta de sus integrantes, Guadalajara busca consolidar una ruta de trabajo que convierta la acción climática en una política transversal, medible y con participación de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la resiliencia del municipio y su capacidad para enfrentar los efectos del cambio climático.