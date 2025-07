Caen Guerreros Jaguar Subiré en su regreso a casa

A pesar de la determinación y buen trabajo demostrado por la defensa de los Guerreros Jaguar Subiré, éstos sucumbieron en casa ante Lobos Uruapan por la mínima diferencia 0-6, en la segunda fecha del torneo Campeón Único del Centro afiliado a la FADEMAC; los tapatíos tuvieron oportunidades importantes para conseguir la victoria, pero la falta de atención de la ofensiva en jugadas clave les costó la primera derrota de la temporada.Los Guerreros Jaguar Subiré son los actuales subcampeones de esta liga, la temporada anterior cedieron el título en patio ajeno ante los Borregos del Tec de Monterrey Campus León, luego de una magnífica temporada; precisamente ante este equipo los de Guadalajara consiguieron su primera victoria, a manera de revancha derrotaron a sus verdugos de la final 20-0 el fin de semana pasado en el inicio de la liga.En el regreso de los Guerreros a su territorio el ambiente en las gradas fue inmejorable, la sensación de camaradería que se vivió entre los padres de los jóvenes futbolistas así como la de sus compañeros del colegio se vio reflejado en las porras y gritos de aliento que no se dejaron de escuchar durante todo el encuentro.En el campo la ofensiva de los Jaguares no lució fina, el quaterback José Pablo Albarrán fue interceptado en dos ocasiones, ambas en zona roja dejando sin oportunidad de conseguir puntos a su equipo; mientras que los equipos especiales fallaron un gol de campo de 25 yardas.La solitaria anotación de los Lobos llegó luego de una de esas intercepciones, capitalizaron el error ofensivo y con una bien trabajada formación escopeta hirieron a los Guerreros para marcar el 0-6, los de Michoacán optaron por la conversión, pero su intento fue fallido.Para la segunda mitad vino un cambio obligado en los controles, Leonardo Pimentel ingresó al terreno de juego y la ofensiva mostró una cara más agresiva, Pimentel encontró en Maximiliano López un receptor confiable, ambos llevaron al equipo en el último cuarto a tocar la puerta para el empate, lamentablemente en la jugada clave el mariscal terminó por entregar el ovoide en manos del enemigo; el tiempo no dio para más y los tapatíos cayeron en casa.El próximo duelo de los Guerreros Jaguar Subiré será en la ciudad de León, Guanajuato, el domingo 19 de octubre contra el conjunto de los Cachorros.

dn

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .