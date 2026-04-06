Derecho en Perspectiva Vivir en condominio: reglas que nadie lee

Karina Santillán Cano, abogada y columnista legal ciudadana

Vivir en condominio suena bien… hasta que llega el primer conflicto. ¿Estoy obligado a pagar mantenimiento si no uso las áreas comunes? ¿Pueden prohibirme tener mascotas? ¿La administración me puede multar o incluso restringir accesos?

¿Quién decide las reglas, y qué pasa si no estoy de acuerdo? Lo interesante es que estas preguntas suelen aparecer cuando el problema ya está encima, pero casi nunca antes. Y ahí está el punto clave: vivir en condominio no es solo compartir un espacio, es aceptar un conjunto de reglas que ya existen, aunque nadie te las haya explicado claramente al momento de llegar.

En México, cuando adquieres o rentas un inmueble dentro de un condominio, entras a un régimen legal que regula la convivencia a través de la ley y de un reglamento interno. Por eso, el pago de cuotas de mantenimiento no depende de si usas o no las áreas comunes; es una obligación vinculada a la propiedad. Al final del día, la cuota de mantenimiento no es un gasto, es una inversión para que tu patrimonio no pierda plusvalía por falta de cuidado en las zonas compartidas. Su incumplimiento, además, trae consecuencias reales, como recargos, restricciones e incluso acciones legales.

Otro clásico son las mascotas. Muchas personas asumen que pueden tenerlas sin límite, pero el reglamento puede establecer condiciones sobre cantidad, tipo o comportamiento. No es una prohibición arbitraria, es parte de la organización del espacio. Lo mismo pasa con el ruido o los estacionamientos, pues no se trata de “ver hasta dónde aguanta el vecino”, sino de respetar acuerdos previos. El derecho de uno termina donde empieza la tranquilidad del otro, y en un condominio, esa línea está trazada por el reglamento que todos aceptamos al llegar.

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Ahora, del otro lado, hay un punto importante: la administración no tiene poder absoluto. No puede imponer reglas nuevas por decisión propia, ni sancionar sin fundamento. Sus facultades vienen de la ley y, sobre todo, de lo que acuerde la asamblea de condóminos. Es un error común pensar que el administrador es el “jefe” del edificio; en realidad, es un ejecutor de los acuerdos que los mismos vecinos toman. Es decir, también hay límites claros para quien administra.

Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En entender que vivir en condominio no es perder libertad, es ajustarla a un entorno compartido. Es saber qué te corresponde, qué puedes exigir y qué tienes que respetar. Porque cuando las reglas se conocen, la convivencia deja de depender de la tolerancia y empieza a depender de la certeza. Y eso cambia todo.

¿Alguna vez has leído realmente el reglamento de tu condominio o solo esperas a que surja un problema para buscarlo?

Desde Derecho en Perspectiva sostengo que conocer las reglas no solo evita conflictos, sino que nos permite ejercer nuestros derechos con claridad y responsabilidad.

@kaarinacano