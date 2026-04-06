Fraudes con SAPIs no paran

Fraude La Interpol alertó que el fraude financiero se ha convertido en uno de los delitos transnacionales de mayor crecimiento.

Un nuevo caso de probable fraude cobijado por la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI, un anacronismo que se quedó en Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles y que a la fecha destaca sólo porque se ha visto asociado a timos notables.

El caso que se hizo más notorio es el de Metaxchange Capital ya que la artista Sandra Echeverría denunció en febrero de 2026 que ella junto a mil personas más habían sido víctima de un fraude financiero, por más de 2 mil millones de pesos.

Poco antes, personas defraudadas por XY Booster, muchos jubilados en este caso, también hicieron pública una situación similar.

Ahora, RD Impulsora de Negocios es señalada de por un fraude similar por unas 500 personas, principalmente profesionistas que querían invertir sus ahorros.

El problema es que en todos los casos el dinero lo recibían estas SAPIs bajo contratos que prometían pago de intereses fijos periódicos, algo que las Sociedad Anónima Promotora de Inversión no pueden hacer. Su mal nombre genera una falsa idea, en realidad es una forma de sociedad anónima para establecer el régimen de control de acciones de empresas y no para recibir dinero del público que desea invertir bajo condiciones similares a las de un banco.

No hay una a la que no atine el Verde

Un ejercicio simple: busquemos a la organización política que en los últimos sexenios haya sido el mejor al elegir aliado y, vía esa alianza, compartir el triunfo en las elecciones presidenciales.

El Partido Verde, aunque no infalible, tiene un porcentaje de aciertos del 50%. De 1994 a la fecha, ha sido acertado en su proceder una sí y otra no.

Maximizan sus aciertos porque siempre ganan mucho más de lo que aportan a la alianza y, entre los analistas y asesores políticos, ya es sabido que “los verdes sí escuchan cuando se trata de lograr resultados, si se les dice que les conviene apoyar la pena de muerte para atraer más votantes, apoyan la pena de muerte”.

Pragmáticos, en este inicio de uno nuevo periodo de contienda electoral, habrá que ver hacia qué color se pliegan y, por lo que se ve, habremos de ver esta vez un pragmatismo arcoíris en esta ocasión: con los morados aquí; con los naranjas allá y hasta con los tricolores (a los que los azules despreciaron) por acullá.

Otra vez, estrangulamiento transportista

Las primeras movilizaciones de los transportistas sonaron razonables para muchos en virtud de la inseguridad carretera, pero lo que ocurrirá este lunes 6, estrangulamiento a diversas ciudades resulta un tanto extraño.

Se hace a la salida de la Semana Santa y, aunque las escuelas en su mayoría aún no regresan a clases, la afectación ya dejará un recuerdo indeleble en los ciudadanos.

Difícilmente puede escaparse que estas movilizaciones ahora se sincronizan no con un aumento (que no parece haber ocurrido) de la inseguridad en las carreteras, sino de la temporada electoral que se siente cada vez más latente.

Y sí, la movilización se ha unificado con la de productores agrícolas, un gremio que sí apunta directamente a influir en los partidos y su agenda.

Acostumbrémonos; así hasta el 2027.

Ojo a las coordinaciones de la Fiscalía

Ojo a la –muchas veces- olvidada Baja California Sur. Allí la delegación de la Fiscalía General de la República tiene una representación que generalmente es de las más inactivas del país. Pero ahora esto ha cambiado. Quizás aun no lo han reportado a la oficina de Ernestina, pero hay cada vez más quejas contra personal en el estado que ha hecho presencia en diferentes puntos a realizar operativos.

Y el problema es que esto incluye algunas acciones en comercios que, hasta donde se alcanza a ver, más bien han cometido faltas administrativas y no acciones tipificadas como delitos. Ahora en época vacacional, estas acciones resultan más notorios por la presencia de turistas.

No deja de llamar la atención la presencia de los elementos federales. ¿No estaría este personal mejor utilizado en temas más dedicados?

Es un asunto que es mejor atender ahora antes de que crezca y, lo peor, quizás termine mostrando que el problema va más allá de lo que parece en primera instancia.