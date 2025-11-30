Revisan el año cero del cambio de régimen en México; ¿germina una dictadura?

Aguilar Camín, Garciamarín y Woldenberg, bajo la moderación de Denise Maerker. Un grupo capturó los tres poderes y desapareció los órganos autónomos que significaban un contrapeso.

La época de la transición a la democracia en México ha muerto y ahora comienza el año cero del cambio de régimen, señalaron los analistas políticos Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg y Hugo Garciamarín, durante el foro organizado por la revista Nexos, en la FIL.

Bajo la moderación de Denise Maerker, el periodista e historiador Héctor Aguilar Camín, no se anduvo por las ramas y dijo que el nuevo régimen de la Cuarta Transformación hizo cambios legales en la Constitución que permiten que “germine una dictadura”.

Aclaró que no quiere decir que en eso se vaya a convertir el gobierno actual, pero las reglas ya las puso desde el 5 de febrero de 2024, cuando López Obrador anunció los cambios a la Carta Magna.

“Y en lo que estamos entonces, desde mi punto de vista, es en el desarrollo de una dictadura germinal, una dictadura que está en la Constitución y que va a germinando poco a poco en manos de quienes tienen el poder político, tienen la hoja de ruta perfectamente clara y legislada en la Constitución y en las leyes secundarias”, subrayó Aguilar Camín.

Ante un auditorio con cupo lleno, José Woldenberg, ex presidente del IFE (hoy INE), afirmó con claridad también que los gobiernos de López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum, se ha dado “una regresión”, donde se quitaron los contrapesos legales, al desaparecer los organismos autónomos y al capturar el Poder Judicial para el grupo en el poder.

“De ahí venimos y contra eso es lo que yo comparo que ha sucedido en los últimos siete años, y comparado con eso, hay una regresión autoritaria enorme, renglón por renglón, desde el discurso. Yo creí -soy la verdad bastante ingenuo-, yo creí que ese proceso llamado por algunos de ‘transición democrática’ y los primeros años de la democracia mexicana, todos nos habíamos acostumbrado a vivir en la pluralidad”, expresó Woldenberg.

En tanto, Hugo Garciamarín, doctor en ciencias políticas por la UNAM y director de la revista Presente, también señaló que en el tema político México vive una autocracia (el poder concentrado en una persona), sin embargo, aquí no es una persona, sino un grupo político el que lo detenta.

“En la ciencia política dictadura y autocracia, la verdad es que suelen utilizarse como sinónimos, pero aquí lo voy a utilizar autocracia, solo para entender eso. No es el poder concentrado en una sola persona y no únicamente en un poder, a lo largo de mi participación voy a estar en desacuerdo con José Woldenberg, es decir, no está concentrado en la presidencia de la república, sino que es un poder en un mismo grupo que tiene el Congreso, que tiene el Poder Judicial, que ahora tiene la Fiscalía y que tiene el Tribunal Electoral. Es un mismo grupo”, dijo Garciamarín.

El Foro Nexos en la FIL comenzó con la primera mesa de cinco, en las cuales se va a analizar el cambio de régimen, en el año cero, desde la política, la economía, los cambios legales y la sociedad (pobreza, violencia y desigualdad).