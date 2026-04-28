Reforma Electoral 2026, otro golpe de Estado

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“El golpe de estado más peligroso, se realiza con apariencia legal

Piero Calamandrei

En 2023, la SCJN declaró inconstitucional la reforma electoral impulsada por el entonces presidente Obrador por violaciones al proceso legislativo, estableciendo que impidió la debida deliberación de legisladores, inclusive la posibilidad de leerlas y obviaron procedimientos indispensables.

En 2026 la presidente Claudia impulsó una reforma que luego de 16 horas de deliberación se aprobó a las 2:32 de la madrugada del 19 de abril del 2026; por tratarse de reformas a la Constitución, exigió la aprobación de la mitad más una de las legislaturas estatales.

Pues bien, agárrese, las primeras legislaturas que aprobaron la reforma se recibieron en la misma madrugada, la de Tabasco a las 3:00 a.m., sólo 28 minutos después, las de Chiapas y Oaxaca, antes de las 9:00 horas, otras 17 antes de las 15 horas del mismo día.

O sea; las aprobaciones de 20 legislaturas estatales, sin leer siquiera su contenido, llegaron antes de las 3 de la tarde del mismo 19 de abril, antes de 12 horas contadas desde las 3:32 a.m.

¿No le parece ridículo?

Significa que en menos de 12 horas y durante la madrugada, la Cámara de Diputados Federal notificó oficialmente a las legislaturas estatales, estás lo turnaron a acuerdo de su Presidente, éste lo turnó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ésta lo recibió y sometió a estudio, deliberación, convocó a votar, luego se elaboró un dictamen, luego se turnó al pleno cuyo presidente luego de recibirlo lo distribuyó entre los legisladores, convocó a sesión, se discutió, se votó, se hizo un dictamen con el resultado y se notificó al congreso federal.

Todo eso en menos de 12 horas con trámites dispensados.

EL GOLPE DE ESTADO

Su aprobación, bajo estos mecanismos, evidencia que son contrarios al orden constitucional, por acoger las mismas violaciones al debido proceso legislativo y democrático; ¡Su inconstitucionalidad es evidente! Aún y cuando no esté declarada en esta ocasión.

El asunto es demasiado grave, evidencia que el estado, insistió ahora luego de que pervertidamente, eliminó la vía procesal para combatir esas simulaciones de trámite.

Usted ciudadano, ya está indefenso contra estas maquinaciones constitutivas de golpes de Estado perpetradas desde el mismo poder que dice representarlo, fabricando normas aberrantes, diseñadas desde el oficialismo con el único propósito de amarrarse en el poder.

Tenga presente que si Usted hace una gestión pública, la que sea, normalmente no le contestan y si lo hacen, ocurre en meses y casi siempre es a cambio de moches o dádivas, pasa casi en el 100% de casos cuando pide permisos, cuando requiere la gestión pública, si va al Ministerio Público, sus asuntos se empantanan, si va a tribunales igual, le resuelven en años y siempre a medias luego de transitar por laberintos procesales y ser depredado por gestores, si Usted va a un hospital público, las citas se las dan para cuando su enfermedad ya evolucionó o se murió y desde luego sin que le den medicinas.

Usted sabe que no se atienden a las madres buscadoras ni a quien se queja de violencia o de delitos en las fiscalías de todo el país que viven con un nivel de 98% de ineficacia.

Pues como lo leyó y regresando al tema, en menos de 12 horas, 20 legislaturas estatales sin dignidad se arrodillaron al poder central y convalidaron el golpe de Estado gubernamental.

La erosión a la democracia y respeto al orden constitucional, con apariencia de legalidad le presagian simulaciones dantescas.

¿Qué le dice esta locura?

Que, sin ningún lugar a dudas, para los asuntos que le importan a la sociedad, el oficialismo no tiene ningún interés, pero para los que constituyen obsesiones gubernamentales para preservarse en el poder no hay límites, ni respeto a las formas, ni son útiles los precedentes establecidos por la Corte.

¿Ahora entiende porque el gobierno destruyó al poder judicial y capturó sus cúpulas montando ministros a modo simulando elecciones con acarreados y acordeones?

Evidencian la falta de ética en el oficialismo, en las legislaturas federal, estatales y en el partido Morena que las fusiona y en la sociedad que las tolera.

Este golpe de estado, no es un hecho aislado, se entiende contextualizando el ataque al poder judicial, la designación partidista de Consejeros Electorales a modo en el INE, todo desde y para servir al poder oficialista.

PRESAGIO FUNESTO

Estos hechos le dicen, con toda seguridad que el gobierno está decidido a robarse la elección del 2027 y 2030, cueste lo que cueste, se lo confirma la colocación de bonos de deuda pública en enero por $9,000,000,000 de dólares, equivalentes a más menos $153,000,000,000 millones de pesos que podrá disponer el gobierno para el proceso electoral.

Probablemente llegamos al punto en ni siquiera votar contra el oficialismo será vía para derrocarlo, ya ni los votos serán contados por ciudadanos en todas las casillas bajo la vigilancia y escrutinio de escrutadores imparciales confiables.

Usted ya está sujeto a un sistema gubernamental que perdió rumbo y vive borracho de poder, ególatra, inmisericorde, incapaz de verse al espejo y de acoger con solidaridad y compromiso las causas sociales.

Usted, está inmerso en una tiranía golpista que no tiene escrúpulo en desmantelar los derechos de la propiedad privada, de la democracia, de la ética en el servicio público que lo han convertido en la más aberrante fuente de corrupción, sin precedente.

Piense en que la violencia del estado, ya es normal, está invisibilizada, lo que debían ser temas de la más alta importancia como este proceso legislativo pasaron a ser invisibles, tanto como las protestas de madres buscadoras, enfermos clamando por medicinas, pueblos reclamando abusos, extorsiones y violencia.

La autoridad que está a unos pasos de que su protesta civil, sea considerada crimen como ha pasado en todas las tiranías, tal y como pasó con las protestas en el zócalo recientemente.

La paz genuina en un estado de derecho sólo puede construirse y mantenerse sobre la justicia, ética y respeto por los derechos de todos, no sobre la violencia de un golpe de estado burdo que le anuncia que la ejercerá contra usted cuando proteste.

Piense y asuma que el verdadero cambio político que requiere nuestra sociedad radica en el coraje de enfrentar la injusticia con dignidad y apego a los valores de la democracia para erradicar la brutalidad del poder impuesto con golpes de Estado.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com