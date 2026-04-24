El peregrinar de Maru

La Gobernadora de Chihuahua Maru Campos en funeral de los fallecidos tras operativo contra el narcotráfico (@MaruCampos_G/x)

Es probable que Maru Campos se convierta en viajera frecuente para dar explicaciones sobre sus operativos policiales con participación extranjera. El pasado va alcanzando a la gobernadora chihuahuense, porque allí está Corral, quien desde siempre la señaló como amiguis de César Duarte cuando aquel era gobernador y cuando ella era alcaldesa.

Está también César Jáuregui, un viejo lobo de mar que ocupa la fiscalía estatal y que será una ficha clave para revelar cómo y bajo qué argumento los agentes estadunidenses participaban, en contra de lo dicho por la constitución, en operaciones antinarcóticos.

Y está el presente, no menos importante: La visita a Constituyentes, el cuartel de Omar García Harfuch, eñala con claridad que el jefe policial se siente (y lo es) uno de los principales afectados por un accionar desaseado de la mandataria.

García Harfuch ha tejido con cuidado la colaboración con los EU bajo el mandato Trump y ahora viene una entusiasta desde el ámbito estatal a desordenarlo todo.

Yo no hay León azul

Uno de los problemas que puede vivir el PAN en el camino al 2027 es consecuencia de la tentación a pensar que en el centro del país se dirime el futuro del partido. Y eso no es así para la segunda fuerza electoral de México. Hay una enorme tradición de lucha democrática en las entidades federativas que, en muchos casos notables, encontraron cobijo en Acción Nacional.

De allí que sea preocupante para los albiazules la salida de Alejandra Gutiérrez Campos, una panista de cepa que, al renunciar, es nada menos que la alcaldesa de León.

Habrá que ver si hay más bajas.

Más del INE

En los pasillos del Instituto Nacional Electoral comienza a generar incomodidad la actuación “individualista” de algunas consejeras en espacios a los que son invitadas por ocupar ese encargo público.

Y esto es así porque, cuando se abordan temas de alta sensibilidad institucional, suele olvidarse que el INE tiene una autoridad máxima colegiada.

El caso más reciente ocurrió durante el Foro Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México, convocado por la Comisión de Justicia del Senado, donde la consejera Rita Bell López Vences participó, y emitió comentarios, sin una representación formal del Instituto.

De acuerdo con fuentes internas, no se trata de un hecho aislado. Distintas voces dentro del Consejo General han expresado en privado su preocupación por la reiteración de participaciones públicas en las que, sin acuerdo colegiado, se abordan temas que competen al conjunto del órgano electoral.

El fondo del asunto no es menor: en un momento en el que el INE busca proyectar cohesión institucional frente a los retos de la reforma electoral y los procesos venideros, cualquier señal de dispersión en la voz pública, como la de Rita Bell, puede ser interpretada como exceso de rebeldía y protagonismo.

Nuevos vientos en el TEPJF

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se respiran aires nuevos, sabemos de buena fuente. Y sí, desde el exterior de esta institución, se ve mayor tranquilidad a la de aquella época en la que los magistrados parecían llevarse bastante pesado, hasta con mensajes vía selfie bastante malintencionados.

Es oportuno este regreso a la calma, pues no podemos olvidar que, a la par de la contienda electoral, el Tribunal comienza su camino hacia un vertiginoso proceso en el que habrá muchas inconformidades y muchos expedientes que atender.

Mejor un tribunal sereno a su interior para lo que viene.