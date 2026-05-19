Riesgo de protestas en México durante el Mundial

La política no es asunto de filósofos ni moralistas, es el arte de sacar de una situación determinada el mejor partido posible.

Maurice Barrés

. (Ilustración generada por IA).

No se entiende la aberrante necedad del gobierno mexicano de pelear con EU, parece una obsesión provocar la reacción de coraje en los estadounidenses y preferir la alianza con carteles criminales y proteger narco políticos.

En esta torpeza suicida del gobierno mexicano no existe ninguna posibilidad de que ganar, perdemos en todos los escenarios visibles, el costo será desastroso para México.

Bastó que EU, requiriera la extradición de un narco gobernador y 9 delincuentes vinculados a Morena para colapsar el sistema político mexicano, tres de ellos ya se entregaron a delatar las transas del cartel de Sinaloa y confirmarán lo que ya delataron los líderes de ese grupo delictivo.

Póngase a pensar en la paliza financiera y comercial para México si EU nos cancela el TLCAN y lo condiciona hasta que nuestro gobierno deje de ser narco.

Imagínese que pasaría si declara cártel terrorista al partido Morena.

O que, ante la actitud de México de violar el tratado de extradición, se decida a hacer maniobras de captura militar en suelo mexicano y se lleven al Peje, Mario Delgado, Adán Augusto, Américo, María del Pilar o a cualquiera de otros cientos vinculados con cárteles.

El conflicto, no es contra México, es contra el gobierno morenista que no para de retar a los estadounidenses.

La confrontación acabará mal, no hay manera de que mejore con los mismos protagonistas, tienen que rodar cabezas, los retos recíprocos ya están cantados y el rival es más poderoso y mantiene la iniciativa.

En cambio, nuestro gobierno se conduce con torpeza se distrae peleando con gobernadores que han confrontado al narco y discursando que defienden una soberanía que vendieron a sus aliados narcos.

EU sabe quién es quién en el gobierno de México, ya mostró su enojo y anunció que no parará.

En los círculos políticos del obradorato comentan que el mundial de fut bol, les cayó como anillo al dedo para distraer la atención de los güeros y relajar la presión que les permitirá tomar aire.

Se equivocan, el mundial no será eterno, ni impedirá a los estadounidenses seguir haciendo su parte, ni impedirá que los enojos internos de México dejen de aflorar y se calmen, más aún pueden enervarse como en 1968.

PONER EN PRIMERA PLANA RECLAMOS

Nuestro México es un país agraviado, los damnificados, saben que nuestros políticos sólo reaccionan con la exhibición pública de sus miserias, el evento deportivo más observado en el mundo será un escenario que ofrezca reflectores para poner en primera plana reclamos terribles que aquejan a nuestro pueblo.

Están latentes los legítimos reclamos de las madres buscadoras que continúan sin ser atendidas, los camioneros asaltados en carreteras, los extorsionados que son casi todos los empresarios de México, los maestros y burócratas que piden aumentos de sueldo, los enfermos, los violentados; hay cientos de grupos agraviados que tendrán un foro natural para llamar la atención en protestas durante el mundial.

Lo preocupante es que también habrá posibles reacciones de cárteles que se sienten traicionados por el gobierno que podrían pasar la raya sabiendo que habrá grandes concentraciones de personas en los estadios y calles en una afluencia relevante de turistas y periodistas.

El gobierno mexicano está atrapado entre presiones externas e internas asfixiado en su crisis económica, de credibilidad y sus rebeliones internas, nuestra sociedad atrapada en estos escenarios.

En el ambiente se perciben problemas, miedo, zozobras, aflicciones, no la emotividad de un mundial de futbol, los adultos mayores, ya vivimos dos mundiales como anfitriones y el de este año este caso se siente muy diferente, hay odios, resentimientos y riesgos, hay una sociedad enervada.

¡Aguas México!

carblanc@yahoo.com