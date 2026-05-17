Igualdad Animal: 140 millones de aves eliminadas por influenza aviar en granjas del mundo

FOTO: Igualdad Animal

La organización internacional Igualdad Animal alerta sobre el papel de la ganadería industrial en la expansión de enfermedades como la influenza aviar, tras el registro de más de 2,100 brotes en granjas de aves destinadas al consumo humano y la eliminación de más de 140 millones de ellas entre 2025 y 2026.

De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicado este mayo, la enfermedad se ha extendido a 64 países, alcanzando nuevas regiones y especies. Entre febrero y marzo de 2026, se reportaron brotes en América del Sur, una zona históricamente menos afectada, lo que confirma que los “riesgos sanitarios están aumentando y propagándose con mayor rapidez”, advierte el organismo sanitario.

Sistemas intensivos y eliminación masiva de aves

Debido a la densidad poblacional de aves como gallinas y pollos en granjas industriales, la detección de un caso de influenza aviar lleva a la eliminación masiva de las aves. Esto es una característica propia de los sistemas intensivos, que confinan a un gran número de animales en espacios reducidos, lo que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades y condiciones insalubres.

En su reporte, la OMSA explica que: “Cuando las aves de una granja dan positivo al virus, la medida de contención más utilizada es el ‘stamping out’, que implica eliminar a todas las aves presentes en las instalaciones.” Esta práctica provoca la eliminación masiva de animales, estén o no infectados, y evidencia la naturaleza reactiva de un sistema que actúa cuando el daño ya es irreversible.

Según la OMSA, cada año, 20% de los animales criados para consumo es eliminado o muere por enfermedades, muchas de ellas prevenibles.

Los métodos más utilizados para la eliminación de aves en granjas intensivas son la asfixia con CO₂, la espuma de alta expansión y ventilación forzada con calor VSD+, que consiste en cerrar los galpones, elevar la temperatura y reducir la ventilación hasta provocar la muerte.

Un análisis de Igualdad Animal con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revela que 3 de cada 4 gallinas que fueron matadas durante los brotes de influenza aviar de 2025 estaban confinadas en sistemas de jaulas, diseñados para explotar al mayor número de aves en el menor espacio posible. Durante enero y febrero de ese año, más de 30.1 millones de gallinas fueron matadas en ese país.

“La ganadería industrial está poniendo en riesgo la salud pública y provocando la eliminación masiva de animales. Y aun así, el sistema la protege: en muchos casos, las empresas reciben indemnizaciones o compensaciones cuando ocurren estos brotes. Las consecuencias las siguen pagando los animales y la sociedad”, señaló Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.

La próxima pandemia está en las granjas

La Organización Mundial de Sanidad Animal advierte que alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas tienen origen animal, y que el 75% de las enfermedades emergentes provienen de animales. Además, el virus de la influenza aviar ha demostrado la capacidad de infectar a múltiples especies, incluidos mamíferos. Desde 2025, los casos en vacas han sido reconocidos como una enfermedad emergente.

A pesar de estos riesgos, solo el 20% de los países evaluados por la OMSA cuentan con legislación que aborda explícitamente el bienestar animal, lo que refleja un vacío estructural en la prevención de crisis sanitarias.

Muchos de estos casos y la eliminación de animales son prevenibles, sin embargo, el modelo dominante sigue siendo reactivo y los recursos sólo se movilizan cuando los brotes ya están en curso. “La ganadería industrial no solo implica un enorme sufrimiento animal, sino que también representa un riesgo creciente para la salud global”, dice Dulce Ramírez.

“El costo de cerrar la brecha es conocido. El costo de ignorarla ya lo estamos pagando”, advierte el informe de la OMSA.