México: convulso y errático ante presiones internacionales

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El oficialismo resintió un severo desprestigio, descapitalización financiera y política, catástrofe que se reflejó en encuestas que los pusieron nerviosos, saben que en las próximas elecciones federales perderán sus mayorías apócrifas y varios gobiernos, que continuarán bajo ataque de los gringos, del periodismo independiente y que su peor enemigo será la cruda y brutal realidad de sus fracasos.

El gobierno mexicano equivocó la estrategia, víctima de su inexperiencia, arrogancia e influenciado por años de porrismo callejero y miedo ante la amenaza de narcopolíticos de Sinaloa y seguramente de Tabasco en el sentido de, si caigo yo caemos todos, optó por dinamitar su relación con Estados Unidos, retarlo y colocándose del lado de los cárteles de la droga y políticos corruptos, en lugar de identificarse con los valores ciudadanos y sostener relaciones internacionales ambientadas en buenas prácticas de colaboración, respeto y desarrollo.

México perdió una extraordinaria oportunidad de sacudirse de narcopolíticos de una manera tersa.

En cambio, el discurso incendiario de la presidente Claudia en su auto celebración de dos años, definió su posición ante cárteles, ciudadanos mexicanos, gobierno norteamericano y lo retó.

Ese discurso es una tomada de pelo, los gringos no han anunciado que nos invadirán ni que vulnerarán nuestra soberanía, sólo que extinguirán la amenaza de cárteles que los atacan porque México los encubre y eso, luego de medio millón de norteamericanos muertos por fentanilo y cotorreadas de colaboración mexicana, tiene algo de legitimidad.

En su delirio, el oficialismo impulsó reformas electorales para anular las elecciones que perderá y aplastar movimientos locales que les amagan como el del “Sombrero” en Michoacán, atacó a la gobernadora panista de Chihuahua quién lejos de verse afectada, la posicionaron como mujer valiente, víctima y líder opositora, ya veremos en tres años, que más.

Es notorio que el oficialismo se ve amenazado en todo el país, la elección de Coahuila de la próxima semana será un indicador realista para que todos le midan el agua al mal ambiente que prevalece.

CONSECUENCIAS ANUNCIADAS

La postura de México obligará a USA a usar métodos no diplomáticos ni jurídicos para capturar sus objetivos y desmantelar al principal sustento de esos cárteles que ahora identifica como el gobierno mexicano, quien, con sus actos, se ha encargado de hacer evidente su intolerable relación con el narco.

Irremediablemente, a cada acción, corresponde una reacción y bajo esa idea, la de los gringos está anunciada, requerirán la captura de más narco políticos activos en todos los niveles, pegarán donde más duela, sin importar que sea el expresidente, sus hijos, gobernadores o cuestionarán la campaña electoral de la presidente y las elecciones federales del 2024.

Incrementarán las presiones económicas y arancelarias contra México, complicarán las remesas y explorarán el amplio umbral de mecanismos que nos pueden hacer colapsar económicamente.

La reacción de nuestro gobierno de arengar el patriotismo, incendiar la plaza y hacer una defensa de la soberanía, es un fogonazo hueco y suicida, no pasa de ser un acto porril que juega con fuego y erosiona las posibilidades diplomáticas y de gestión prudente que ahora, hizo nugatorias y remitió al segundo plano.

Apostar al fervor nacionalista mexicano y convertirse en un atractivo para China, Rusia, Irán y otros fanáticos es políticamente suicida y abrió un camino sin retorno frente a nuestros poderosos vecinos que se decidieron a resolver el problema sin nuestra ayuda.

TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Los dados están echados, ahora cuenta el azar.

Empezaremos a conocer acciones bélicas o espectaculares de milicias norteamericanas, manotazos, no sabemos cuándo ni con quienes, pero es altamente predecible que ocurrirán.

El gobierno de México anunció que pondrá a nuestras masas como carne de cañón en el sacrificio físico y eso, será un error muy grave, esa locura, tiene como límite, el sentido de supervivencia de nuestras masas que, mientras continúen recibiendo dádivas, les seguirán dando atole con el dedo al morenismo llenando plazas como acarreados donde pasen lista y griten, pero entre eso e ir a poner las nachas ante las balas gringas, hay una diferencia.

El ambiente en México no está como para arengas patrioteras, nuestra sociedad resiente homicidios violentos, desaparecidos y extorsiones por todos lados, campos de exterminio, fosas clandestinas, gente armada exhibiéndose sin ningún rubor en un insoportable cinismo que comparten gobernantes; difícilmente alguien querrá hacer frente a milicias gabachas para defender al gobierno subordinado a cárteles de drogas; el mal ambiente se siente en toda la patria.

En vez de borregos al matadero, conforme se agudice la crisis, se hará público un larguísimo desfile de colaboradores informantes para el gobierno norteamericano.

México convulsiona entre la inmadurez y porrismo de su gobierno, la locura del vecino, cárteles desenfrenados, la borrachera de mayorías morenistas en las cámaras y la víspera de un mundial de futbol que se percibe extraño, sin euforias como antaño.

Así las cosas, en este México de gobierno errático, decidido a meterse en problemas peores de los que padece.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com