Postura firme

Presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró en el Monumento a la Revolución, los dos años del triunfo de las elecciones que la llevaron a convertirse en la primera mujer jefa del Ejecutivo Federal en la historia del país. Ante miles de simpatizantes reiteró su convicción con la defensa de la soberanía, la no injerencia extranjera y a seguir trabajando con el bienestar de las y los mexicanos

Durante las últimas semanas se habló mucho sobre cuál sería la postura del gobierno mexicano ante la probable aparición de nuevas listas de políticos extraditables; parte de las críticas que surgieron de allí se centraron en la posibilidad de pasmarse, de quedar paralizado y dejar la iniciativa a Trump y a los asesores de la Casa Blanca, ya identificados, que promueven la intervención.

La movilización de ayer dobla la apuesta en dirección a la defensa de la soberanía.

Esta semana habrá de verse si las movilizaciones convocadas, en forma de asambleas para expresar la voluntad de defender la soberanía nacional, van creciendo y se convierten en uno de los activos del gobierno para lo que vaya a venir.

Las cuentas no le dan a Lenia Batres

Lenia Batres se refirió con desprecio a la carrera judicial y dijo que era innecesaria para ser juez, magistrado o ministro (eso debemos, reconocerlo, lo prueba ella fehacientemente). El comentario no cayó muy bien al interior del Poder Judicial y comenzaron a aparecer críticas sobre la autodenominada ministra del pueblo.

Lenia ha señalado que es la ministra más productiva, pero las estadísticas publicadas recientemente la muestran con la de mayor rezago en la nueva corte. La celeridad se da sólo cuando los temas son los que interesan a su grupo dentro de Morena.

Son 78 expedientes los que duermen en la oficina de Batres, cifra por encima de sus colegas que tuvieron mayor carga de trabajo.

En efecto, Batres es la de mayor rezago en esta nueva corte.

Denuncian a gobernantes guerrerenses por complicidad con Ardillos

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, junto a ocho presidentes municipales de la entidad y el grupo criminal Los Ardillos, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

La demanda, interpuesta por la periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalia, acusa formalmente al gobierno estatal y a los ediles de operar bajo una red de complicidad directa, colaboración y omisión deliberada ante la ola de terror desatada en la región de la Montaña Baja.

La paradoja Fox-Maru Campos

Vicente Fox y Felipe Calderón, los dos ex presidentes panistas, reaparecieron juntos, en algo que no es muy frecuente. Su entendimiento del país nunca fue coincidente y sus tesis de gobernabilidad nunca pudieron conciliarse, ni aun cuando uno de ellos, Calderón, formaba parte del gabinete del otro.

La razón de este encuentro fue el arropamiento de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, quien continúa creciendo en el reducido espacio de la oposición mexicana y no gracias méritos espaciales, sino a la acción de gobierno luego del evento en el que se descubrió presencia de elementos de la CIA en territorio chihuahuense.

La paradoja en este caso se da con Vicente Fox, quien argumentando que la Ley debía cumplirse a rajatabla, sin más… y en aquella ocasión la Ley cayó sobre Andrés Manuel López Obrador.

Evidentemente, en el caso de Maru, Fox no hace esa misma lectura lineal de la Ley (que ciertamente está muy clara) y calificó la investigación contra Maru Campos como una marranada oficialista.

Movilizaciones en puerta, Tamaulipas, Puebla y Edomex se apuntas

Y un apunte más sobre el tema de la movilización en favor de la soberanía, Edomex, Puebla, Tamaulipas y Baja California, seguramente enterados de la estrategia presidencial, comenzaron a realizar convocatorias, o bien incluso realizaron concentraciones este mismo domingo, como ocurrió en Ciudad Victoria, donde, con 20 mil asistentes ya se comenzaron las jornadas solicitadas por la Presidenta Sheinbaum.

En otras entidades como Baja California, Sonora, Chiapas, e incluso Jalisco, se reportaron concentraciones, lo que facilitará la organización de las siguientes concentraciones.