Acabó el Mundial: ¿Qué sigue?

. .

“Al pueblo, pan y circo”

Juvenal siglo 1 d. de c.

El mundial de futbol acaparó la atención de aproximadamente 5,000 millones de personas en el mundo y la final una audiencia estimada de 1,700 millones viéndola al mismo tiempo; ¡Es muchísimo!; el evento más visto en el universo; nos emocionó, fue muy padre mientras duró; como toda fiesta, nos distrajo y divirtió, pero llegó a su fin; es hora de regresar a nuestra realidad y enfocarnos.

¿QUE ENCONTRAMOS EN NUESTRO MUNDO POLÍTICO?

Que el titular de la DEA, recién declaró que el gobierno mexicano y cárteles, son lo mismo y forman una inseparable alianza mortífera para Estados Unidos.

Que Rocha Moya, Insunza y otros 5 acusados de narcopolíticos morenistas, siguen libres y bajo la protección del gobierno mexicano quien optó por inculpar a Ruffo Apel de huachicolero y proteger a los grandes capos de ese delito y otros, manteniéndolos impunes, libres y con la lana que han traficado.

Encontramos las negociaciones del TLC, pasmadas porque los gringos dicen que nuestro gobierno es narco, ¡Que vergüenza!

Que la DEA, FBI, CIA, el Congreso y el Departamento de Seguridad, de los Estados Unidos, incrementaron sus discursos afirmando que México se gobierna con narcopolíticos y que lucharán contra gobiernos socialistas de América, ¡Ya no se guardan su opinión sobre México!

Que la presidente Claudia, reprocha a USA proteger y negociar con los criminales mexicanos y recomienda que la CIA se concentre en los problemas de drogadicción de su país no en el nuestro, ¡Créalo, eso le recomendó a la CIA!

También encontramos que por todos lados hay noticias de que afirman existe una lista de la DEA con nombres de objetivos a corto plazo entre los que están, Adán, Andy, Delgado, Montreal, Pilar, Durazo, Américo, Bedolla y el mismo Andrés Manuel, todos, vinculados con cárteles.

¡Caramba!, no son temas menores.

¿QUÉ LE DICE ESTE ESCENARIO CAÓTICO?

1.- Le confirma que nuestro gobierno mexicano utiliza el aparato penal para atacar a quién se le pega la gana y para proteger a sus socios criminales.

2.- Que no han actuado contra la red de contrabando organizada por Andy y Adán Augusto en la Secretaría de Marina que perpetraron el atraco más grande de la historia, ni contra absolutamente ningún gobernante morenista vinculado con cárteles, lo que materialmente confirma el vergonzante encubrimiento y el discurso de la DEA.

3.- Que, para Estados Unidos, se acabaron los distractores y recrudecerán su política contra Cuba, los gobiernos zurdos y contra el de México por narco y pro socialista.

4.- Que la presidente, apostará por discursos incendiarios de soberanía y odio contra los gringos para arengar y justificarse cuando lleguen las horas críticas por acciones de fuerza norteamericanas, o sea, combatirá con arengas populistas, las acciones de fuerza gringas, ¿No le parece raro?

5.- Que sigue calentándose el ambiente entre ambos países, socios por obligación pero molestos con la convivencia desleal, que viven sus amores perros entre infidelidades, mentiras, exabruptos y traiciones.

EL SOSPECHOSISMO.

También le dice algo más, entre líneas.

Si Trump, Claudia y respectivos cónyuges, se juntaron para ver la final del fut y fuera cierto que él la invitó, (según ella, dos días antes mediante una llamada por teléfono), significa que él, aún ahora, le profesa una consideración especial, congruente con sus declaraciones previas, le cae bien, tiene bonita voz y es un “encantito”, pero intuye que la narcopolítica no es ella, sino su antecesor, los que la rodean y que ella está aterrada por los narcopolíticos que le plantó aquel y por los cárteles que mandan en México.

Ni modo que Trump y Mélani, se sienten “amiguis amiguis” con la titular del gobierno que duerme y es uno mismo con carteles mortíferos para los Estados Unidos; significa que, para ellos, ella no es la villana del cuento o que siéndolo la utilizarán como hacen con Delcy Rodríguez en Venezuela, tan pronto como desmantelen los cárteles, entre ellos el de Morena y Tabasco.

Esa convivencia, en la final del mundial, puede ser una señal de que hay un probable acuerdo entre ambos presidentes en el que no caben las cúpulas de Morena ni las pejistas.

Puede ser, partiendo de la premisa de que ya fueron desplazados de la primera línea, Adán Augusto, Alcalde, Andy, Gertz y que nuestro ejército coopera de la mano con el comando norte de los Estados Unidos y se han renovado las cúpulas militarles que eran leales al Peje en varias zonas militares; de alguna manera, son deslindes prácticos que aflojan el yugo sobre el cuello de la presidente.

Acabada la fiesta todo puede pasar, ahora que los políticos han decidido incrementar las tensiones bilaterales con nosotros en medio; ya nos iremos despabilando de esos humos distractores que nos mantuvieron a salvo de bajezas políticas, traiciones y disimulos de las altas esferas cortesanas.

Recordando a Ramón de Campoamor, en la política, “nada es verdad y nada es mentira, todo es según del color del cristal con que se mira”.

carblanc@yahoo.com