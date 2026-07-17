La 4T del Norte

Andrés Mijes

Al revisar los mensajes de Andrés Mijes, el aspirante a coordinar a Morena en Nuevo León, se hace patente que se trata de un discurso 4teísta muy alejado de aquella fobia que alguna vez este movimiento mostró hacia el empresariado.

Y más aún, temas como el pago de impuestos completo y a tiempo, la labora para facilitar la llegada de inversiones privadas, son parte integral de lo que Mijes ha denominado 4T Norteña.

La alianza con sindicatos, con sectores populares es un elemento central, dice con convencimiento, pero lo es también, agrega no menos enfático, que ese espíritu social del gran empresariado neolonés vuelva a estar presente y se haga uno con las propuestas de bienestar generalizado para toda la población mexicana.

Veremos cómo le va a esta visión inclusiva del morenismo.

El aliado del norte

El canciller Roberto Velasco ya tiene agenda llena para acabar la semana. Nuevamente enfocará su atención al otro aliado norteamericano, Canadá, a donde asistirá para ver a su homóloga Anita Anand y otros miembros del gabinete del primer ministro Mark Carney.

Más allá de los mensajes de la amistad y el diálogo cercano que el secretario de relaciones exteriores ha alabado en torno a la relación bilateral, lo que se hace evidente es que la estrategia de buscar alternativas sigue presente.

El eje de la visita es el llamado Plan de Acción 🇲🇽‑🇨🇦 2025‑2028, acordado por la Presidenta Sheinbaum con Carney en septiembre pasado. Comercio, inversión, seguridad energética y temas mineros están allí, pero crecen en importancia como alternativas a la cerrazón que ambos países enfrentan muchas veces al tratar con la Casa Blanca.

Inversión, sí la hay

Un mensaje de la conferencia mañanera estuvo claramente destinado a mostrar que hay inversión de la Federación en temas hídricos, lo que desacreditaría las quejas de estados como Jalisco. En el caso de dicha entidad, una crisis profunda se ha dado luego de que un gran número de casas en la zona metropolitana de Guadalajara esté recibiendo agua turbia, muy turbia.

La Presidenta ha mostrado los planes de saneamiento y la inyección actual (a la que se sumarán nuevos montos antes de que acabe 2026) para ríos que venían sufriendo la descarga de zonas industriales muy importantes, generadoras de empleo y de bonanza económica, pero que no reparaban en el impacto ambiental de sus residuos.

El mensaje no es aún de confrontación, pero evidentemente se quiso aclarar que inversión federal hay y es caudalosa.

Con Verde, sin Verde

Y siguiendo con Jalisco, allí el Verde ya se bajó de cualquier alianza con Morena para las elecciones intermedias. Intentará jugar solo y revalidar algunos resultados que podrían darle proyección, también en solitario, a futuro.

La joya de la corona es Puerto Vallarta (no la capital estatal), lugar desde el que se puede fincar la solidez económica de cualquier proyecto político y que hoy gobierno justamente el Verde en solitario.

Y, caso contrario, el anuncio hecho hace un par de días por el Partido Verde en Chihuahua para apoyar al morenista Cruz Pérez Cuellar quedó en firme, sin que se generaran fracturas internas en el partido del Tucán.

Allí sí hay aliado Verde.