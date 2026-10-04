Zonas Pulso de Vida: más que un lugar seguro

. . (Carlos Zepeda)

La semana pasada, el Consejo Consultivo de Seguridad de Puerto Vallarta anunció la instalación de cuatro Zonas Pulso de Vida en las plazas La Isla, Macroplaza, Galerías Vallarta y Plaza Península. Esta es una buena noticia para las mujeres de Puerto Vallarta y quiero aprovecharla para contarles qué son estas zonas, para qué sirven y qué otros usos les ha dado la gente.

Las Zonas Pulso de Vida son parte de la “Estrategia Pulso de Vida” impulsada por el Gobierno de Jalisco para proteger a las mujeres en situación de riesgo inminente. Esta estrategia es una de las prioridades del Gobernador Pablo Lemus, quien me instruyó atenderla personalmente. Son espacios localizados en comercios, plazas y en las calles en los que una mujer, una adolescente o una niña puede pedir auxilio y resguardarse mientras llega la policía, gracias a que cada zona está conectada al C5 o al centro de mando de la policía municipal.

Las Zonas Pulso de Vida que se encuentran en la vía pública, con apoyo de la SISEMH, pueden tener banca, techumbre, cámaras, botón de llamada directa, videointercomunicador, wifi y carga para el celular, su objetivo es la atención del acoso y violencia que viven las mujeres en la calle y en el transporte público, esto es: que una mujer encuentre ayuda antes de una agresión o bien que reciba apoyo para ponerse a salvo.

La “Estrategia Pulso de Vida” ya tiene resultados. En los comercios que forman parte de la red se han registrado 106 activaciones en 17 municipios: 71 en tiendas OXXO, 34 en Farmacias Guadalajara y una en OXXO Gas. A ellas se suman 378 activaciones desde la aplicación Código Violeta y 1,098 desde el Chatbot Violeta. En la Secretaría hemos capacitado a 476 mujeres y 93 hombres, que trabajan en esos establecimientos, sobre cómo recibir y resguardar a las mujeres que llegan a pedir apoyo.

Un dato que nos alienta es que mientras la red crecía, el acoso en la calle bajaba: en las ciudades de Jalisco, las mujeres que vivieron acoso o violencia sexual en lugares públicos pasaron de 30 de cada 100 en 2022 a 21 de cada 100 en 2026. Entre las jóvenes de 18 a 29 años, la baja fue de 69 a 48 de cada 100.

Constantemente, en el trabajo de calle, en el territorio y en el día a día, nos encontramos con ejemplos maravillosos de lo que pasa cuando un bien público funciona: las y los ciudadanos se apropian de él, lo aprovechan y descubren algunos usos insospechados. Las “Zonas Pulso de Vida” se han vuelto, por ejemplo, punto de encuentro entre amigas, un lugar seguro para esperar tu taxi o el camión y la banca para cargar el teléfono después de una noche de fiesta. Aunque nadie lo planeó, también son hoy un punto valioso para que las nenis y otras emprendedoras entreguen sus pedidos.

Instaladas y enlazadas al C5 Escudo Jalisco, hoy tenemos en Jalisco más de 2 mil Zonas Pulso de Vida. Están en los OXXO, Farmacias Guadalajara y estaciones OXXO Gas. En 12 plazas comerciales del área metropolitana de Guadalajara, en Plaza del Sol, Plaza México, Andares y Forum Tlaquepaque. En Guadalajara y Zapopan encuentras Zonas Pulso de Vida en la vía pública, a las que se suman cuatro en Puerto Vallarta; además, hace unas semanas, el 17 de septiembre, se aprobaron 3 millones de pesos para que el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos instale otra más, con cámaras y botón de llamada directa.

A la par, hoy trabajamos de manera coordinada con la iniciativa privada para tener más Zonas Pulso de Vida. Las vamos a ampliar y buscamos que estén también en restaurantes, hoteles y otros negocios. A las empresas que quieran sumarse les digo que en la Secretaría estamos listas para trabajar con ellas, para que como un mismo equipo Pulso de Vida esté donde están las mujeres que necesitan las Zonas Pulso de Vida.

Realmente quiero saber si has usado una Zona Pulso de Vida ¿cómo la has utilizado y en qué te ha servido?, tu opinión es muy importante para mí, escríbeme en X, a @FabiolaLoya_, y cuentame tu experiencia.

Las cifras de este texto provienen

de la SISEMH, del C5 Escudo Jalisco y del INEGI: ENSU,

junio de 2022 y junio de 2026.