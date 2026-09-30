Morelos, en alerta roja

Margarita González Saravia CUERNAVACA, MORELOS, 25AGOSTO2026.- Conferencia semanal de la gobernadora Margarita González Saravia. Las nuevas disposiciones de la Coordinación de Comunicación Social veladamente han prohibido a los reporteros que cubren la fuente del Ejecutivo que hagan entrevistas "banqueteras" o de "chacaleo" a los funcionarios. Por ello ahora cada semana se impone un tema a difundir cuyos resultados deben ser anunciados por la gobernadora y los detalles son explicados por los funcionarios del área. No se permiten preguntas que no sean del tema y los reporteros, fotógrafos o camarógrafos están obligados a registrarse previamente en una plataforma para poder ingresar. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

La gobernadora Margarita González Saravia ha convocado a su gabinete para exigir resultados. En las últimas semanas, la prioridad fue difundir una y otra vez las cifras en descenso de incidencia delictiva (un deporte al que se han hecho adictos los funcionarios de los tres niveles de gobierno); pero lo obvio ha salido a la luz en forma terrible: el asesinato de dos jóvenes más da al traste con cualquier estadística.

El gabinete morelense se enfrenta ahora a la necesidad de que el asesinato de los estudiantes sea resuelto con rapidez. La Fiscalía del estado ha dado prioridad absoluta al caso a efecto de lograr esclarecer móviles y señalar responsables.

No obstante, en Morelos y particularmente en Cuernavaca, se sigue sintiendo la falta de la acción preventiva. La posibilidad de que maleantes balacean a mansalva y puedan huir sin una reacción inmediata de los elementos de seguridad pública sigue siendo algo inexplicable para la ciudadanía.

Resultados con peso nacional

A días del Tercer Informe de Delfina Gómez, los números empiezan a consolidar al Estado de México como el referente nacional que siempre debe ser: primer lugar en generación de empleo, la red de infraestructura sanitaria más grande del país y, en los rasgos gubernamentales de nuevo cuño, una política de bienestar animal con proyección nacional.

Detrás de esos resultados hay también una fórmula política: Delfina Gómez conduce y Horacio Duarte ayuda a que las prioridades políticas y del gobierno, caminen y se cumplan.

Ambos son perfiles emanados en la izquierda, además de contar con experiencia en la administración pública federal desde el inicio de la 4T.

También ayuda a explicar la presencia constante de Claudia Sheinbaum en territorio mexiquense: más de 60 visitas al Estado de México, una muestra del cariño que la Presidenta ha expresado por la entidad y de la cercanía con un gobierno emanado del mismo movimiento.

El Tercer Informe hará balance de lo realizado por Delfina Gómez, pero también confirmará el lugar que Horacio Duarte ocupa en el gobierno: el hombre fuerte de la Gobernadora para conducir la política interna, articular al gabinete y empujar las prioridades del proyecto.

El enroque en San Luis Potosí

En realidad, bajo cierta óptica, Morena logró resolver su dilema de no dejar pasar el nepotismo en San Luis Potosí, pues todos vimos que ha designado a quien deberá encabezar la defensa de la 4T en la entidad. Se optó por una designación que, cumpliendo esa premisa de no heredar cargos en la familia, tampoco va a molestar demasiado a la senadora verde Ruth González.

La esposa del gobernador en funciones tiene vía libre y ya, a unas pocas horas de los anuncios morenistas, indicó que el Partido Verde Ecologista de México tiene sus propios métodos para caminar hacia la elección 2027 y que Morena ya tiene a su coordinador.

Los enredos por Ayotzinapa

No hay nada nuevo en la investigación de Ayotzinapa, por más que se intente rebuscar en expedientes y peritajes. No hay grandes avances porque, por fuera del pequeño coto creado en torno a los familiares que fueron víctimas de la desaparición de un hijo, no hay quien no tenga claro lo que sucedió aquel funesto día.

Ahora se empuja la tesis de que los jóvenes normalistas desaparecieron en funerarias y lo van a indagar, no van a llegar a nada, pero no es la intriga tradicional, es reciclar las dudas para que, ad infinitum, se señale ocultamiento de pruebas.

Ayotzinapa es una funesta prueba de lo lejos que estamos de la justicia que queremos. Para eso no hace falta enredar el caso ni reciclar hipótesis.

Cota, arrasó

Manuel Cota, el recién designado coordinador 4T en BCS, obtuvo la más alta puntuación en la encuesta partidista. Esto no es algo nuevo. Cuando fue electo Diputado Federal obtuvo el mayor número de votos de todo Baja California Sur, por lo que su nivel de conocimiento en el estado no fue una sorpresa.

Además es parte de la nueva generación de cuadros de Morena, que conjugan formación profesional, compromiso social, experiencia política y arraigo popular. Esos son los perfiles que sin duda van a consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación.