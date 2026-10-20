Espionaje político, juegos de poder en los tiempos de la 4T

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“La inteligencia, es un negocio de traidores que traicionan a traidores”

James Angleton

A los hombres del gobierno, les cuesta llamarle a las cosas por su nombre, cuando hacen suciedades, por eso, al espionaje elegantemente le llaman “inteligencia”, cada país tiene sus agencias y México no es la excepción.

Espiar, entraña vigilar a otros y a cercanos, sin su consentimiento, asecharlos, vulnerarlos; México instaló oficinas de espionaje en la FGR, Secretaría de Seguridad Pública, Ejército, Marina y Seguridad Nacional; de hecho, compró sistemas digitales sofisticados con el pretexto de combatir carteles, pero, como ve, no es cierto, los cárteles continúan existiendo, cada vez más y protegidos y asociados con el propio gobierno.

Espiar, es ilegal exige poder político y rebasar límites; a diferencia, el periodismo de investigación o el que realizan madres buscadoras u ONG´s contra la corrupción gubernamental, exige esfuerzos personales, correr riesgos y desarrollar habilidades con temple.

El espionaje, es altamente destructivo enerva desconfianzas y conduce a tragedias, “el que busca encuentra y suele reaccionar con odio”, así, acaban las parejas y socios que se espían y también pasa en política.

En México se exacerbaron estas prácticas en el alto nivel político donde todos se sienten listos y se arrebatan poder.

Si bien nunca hemos tenido políticos santurrones, en los últimos 8 años del obradorato, llegaron a extremos miserables de espionaje y traición homicida.

Juzgue usted, a partir de este breve inventario de bajezas que se han hecho públicas y le recuerdo.

CASOS DE ESPIONAJE ENTRE CUATROTEROS

1.- Adán Augusto, exhibido como padrino y protector de Bermúdez Requena líder del cartel “La Barredora” de Tabasco.

2.- Muñoz Rocha, exhibido negociando con el Mayo y los hijos del Chapo, en el evento mataron a Melesio Cuén (opositor de Muñoz) y atraparon a Zambada; el acontecimiento exhibió amasiatos entre el gobierno y cartel de Sinaloa.

3.- Rafael Ojeda, Secretario de Marina fue grabado escuchando del contralmirante Guerrero Alcántar (encargado de aduanas marítimas) que sus sobrinos Fernando y Manuel Farías Laguna operaban una red de contrabando de hidrocarburos de ENORMES PROPORCIONES.

5 meses después, en noviembre del 24, mataron a ese contralmirante y mataron a 8 personas más, entre ellos a un M. P y fiscal de la FGR que investigaba el asunto y a más agentes aduanales, entre ellos a Sergio Carmona la figura más visible del cartel del huachicol, financiador de campañas electorales para Morena de gubernaturas y alcaldías, asesinado en noviembre del 21, por estar en pláticas con USA como testigo cooperador.

4.- Andy López, fue exhibido en junio del 25 hospedado en un hotel carísimo en Japón, con Daniel Asaf exjefe de la ayudantía del Peje, publicaron hasta la factura del hotel y costo de lo que comieron, obviamente no turisteaban como tórtolos, fue un viaje de negocios.

5.- Andy y Boby López Beltrán, grabados el 24 de agosto del 26 consumiendo en el Magazzino, bebiendo botellas de más de $20,000.00 pesos en un restaurante que cerraron para ocuparlo sólo ellos.

6.- Ramón López Beltrán exhibido en enero del 2022, viviendo en una supercasa en Houston, propiedad de un contratista de Pemex.

7.- Bejarano, Carlos Imaz cuando era esposo de Claudia y los hermanos del Peje, grabados recibiendo moches y sobres con dinero.

8.- Marina del Pilar grabada 4 veces negociando con norteamericanos para que no la acusen a cambio de convertirse en testigo cooperante contra sus socios políticos de Morena exhibiendo sus vínculos con cárteles.

9.- Amilcar Olán, aún tenedor de parte del botín de los López Obrador, exhibido en septiembre del 2026, oculto en Suiza, se dice que ahora, construyendo acercamientos con USA para ser testigo colaborador; de ser cierto, quedará en riesgos como los de Sergio Carmona y el contraalmirante Alcántar.

10.- Noroña, Mario Delgado, Monreal, viajando a todo lujo en Europa y retratados como magnates en el 2025.

11.- Amilcar Olán grabado hablando sobre la protección de los hijos del Peje y sobornos para aprobar el balastro que colocaron para el tren interoceánico, a sabiendas que no servía y que algún día descarrilaría el tren, diciendo, cuando pase, “eso será, otro pedo” como diciendo, no nuestro.

12.- Andy y Adán Augusto, exhibidos traficando influencias para obtener contratos para Amilcar Olán y otros prestanombres en el IMSS, Dos Bocas, Tren Maya, Pemex y CFE.

13.- Pepe y Ximena, cercanísimos a Brugada, quién los espió sabía dónde podía asesinarlos y lo hizo.

14.- En mayo del 2022, el hackeo de 6 terabytes a la SEDENA conocido como Guacamaya Likes exhibió la existencia de centrales de espionaje militar con equipamientos de programas como Geomatrix (rayzone) y Cellebrite UFED) para hacer geolocalización de personas en tiempo real y vaciar contenidos de teléfonos celulares, todo, también denunciados por Human Rights Center de Berkeley USA.

¡Suficientes ejemplos!

¿A QUE HAN LLEGADO NUESTROS POLÍTICOS?

Convirtieron el servicio público en un atascadero de asedios, mañosadas y perversiones exhibiéndose entre ellos mismos en una secuencia obsesiva de traiciones y deslealtades por el poder que los evidencian como farsantes alejados del servicio al pueblo.

Observe una aberración, ¡¡En ninguno de esos casos, la ilicitud rebelada fue investigada ni perseguida por las autoridades!!, ¡¡No con carpetas de investigación penal viables!!

¡¡Es una vergüenza para el estado mexicano el encubrimiento institucional!, ¡Hagan lo que hagan!

¡¡El espionaje ha sido utilizado para destruir compañeros de partido, no para abatir las ilicitudes!

Si así se conducen entre ellos, compañeros de partido, imagínese lo que podrán hacer con Usted o conmigo que nos ostentamos repelentes al oficialismo y prácticas morenistas.

Con este recuento, repiense lo que podrán hacer con el registro obligatorio de líneas telefónicas, con apoyo de la inteligencia artificial, lo ubicarán en tiempo real, sabrán lo que hace, cuándo y con quién con un click.

Como es evidente, para aferrarse en el poder, el oficialismo se rige por códigos de interés y grupos, sin límites éticos, cueste lo que cueste mientras sea dinero público.

En el pecado llevan su penitencia, su capacidad destructiva es enorme, e imparable, los está autodestruyendo a sí mismos en un cáncer corrosivo de desconfianzas y traiciones que los carcome con odios y ambiciones de poder.

Observe que ahora es peor, porque acogieron códigos y arrebatos de cárteles, su peligro es altísimo, primero porque los cargos públicos son efímeros; segundo, porque no hay líderes de cárteles que lleguen a viejos.

Nuestros políticos abandonaron la prudencia y límites, entraron a una espiral decadente y fatal.

Más temprano que tarde veremos rodar cabezas víctimas de este modo de hacer política disputando entre bajas pasiones, odios, amenazas veladas y abiertas que fluyen sin recato ni prudencia.

carblanc@yahoo.com