Un aula con nombre de Ministra

Ministra Yasmín Esquivel (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

En Chiapas reconocen trayectorias. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales entregaron a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa un galardón por su mérito jurídico, y el reconocimiento no se quedó en la ceremonia.

El rector Gabriel Enrique Bravo del Carpio anunció que, por decisión de la comunidad académica, estudiantil y del Consejo Académico, una de las aulas de la Facultad llevará el nombre de la Ministra. La razón, dijo, es su conocimiento jurídico, su determinación y su fortaleza para impartir justicia.

Esquivel Mossa agradeció la distinción y aseguró que la compromete a seguir fiel a los valores que han guiado su vida y su labor en el más Alto Tribunal. Los estudiantes chiapanecos tendrán ahora un recordatorio diario de que el Derecho se ejerce con convicción.

Todas las baterías completas mirando a Chihuahua

Cruz Pérez Cuellar era, dentro de la 4T, el mejor candidato que podía colocarse en la carrera del 2027. Con arraigo en Ciudad Juárez, que muchas veces define la elección, y un buen posicionamiento en la capital estatal, al evitar verse ligado a corrientes morenistas que seguramente tienen pocas simpatías en la entidad, el hoy coordinador arranca con buenas perspectivas.

Pero no sólo eso…

…De buena fuente, puede hablarse de que Palacio Nacional empezó a mover sus piezas como parte de la estrategia para las elecciones. Una primera encomienda recayó en Leonel Cota, quien se separó de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde fungía como subsecretario, para trasladarse a Chihuahua a fin de apoyar al coordinador estatal de defensa de la transformación.

El reto no es mejor, pues una victoria en el “gigante del norte” significará poner fin a 100 años de gobiernos del PRI y el PAN, por lo que los comicios en el estado acapararán los focos de atención. De ahí la necesidad de reforzar con cuadros de primer nivel el tablero morenista.

Veracruz, punto crítico en salud

Veracruz es una pieza clave para la elección del 27. Si bien ya cayó al cuarto lugar en lo que entidades con mayor número de votantes se refiere, los 6 millones de ciudadanos con credencial del INE siguen siendo determinantes en elecciones cerradas o bien para definir el Congreso de la Unión.

Veracruz reaparece en torno a la apuesta lanzada por la Presidenta a la voz del amlista “Me canso ganso” en el sentido de que mejorará el abasto de medicamentos y esta vez sí funcionará la universalización de los servicios de salud.

La masividad demográfica veracruzana ha hecho que sean bien conocidos los problemas de los servicios hospitalarios allí. Y si la parte estatal no funciona, las instalaciones federales se verán presionadas al máximo.

Es algo ya detectado y que espera remedio inmediato.

Ciudadanía que se saca un diez

Guadalajara vive la crisis por falta de agua luego de padecer meses y meses de agua sucia. Eso indudablemente bastaría para que una ciudadanía enfurecida fuese mucho más tolerante con protestas subidas de tono que, en otros escenarios, rechazaría.

En la segunda marcha por el agua en la capital de Jalisco, de la que se temía que se convirtiera en un mero pretexto para convocar morenistas que señalaran a uno de los pocos gobiernos de oposición que quedan, ocurrió algo singular y digno de mención.

La marcha fue más pequeña, pero sí se compuso antes que nada por ciudadanos agraviados por el tema del agua y que protestan por acciones insuficientes del gobierno de Pablo Lemus. ¿Cómo se sabe fehacientemente esto? Porque cuando detectaron a los encapuchados que generaron destrozos y saqueos hace 8 días, los corrieron de los contingentes.

Así, los rijosos tuvieron, pocos y sin representatividad como siempre, carecían de pretextos para realizar los destrozos y saqueos que protagonizaron. Todo eso no tiene que ver con un malestar ciudadano genuino, como siempre es con la violencia de estos grupos.

Problemas azules en el noreste

El diputado federal panista Jesús Chucho Nader, tras ser ungido por la dirigencia nacional del PAN para perfilarlo como su próximo candidato a la alcaldía de Tampico en 2027, tuvo ya sus primeros problemas al enfrentar temas públicos.

Los reporteros locales le cuestionaron presuntas irregularidades durante su paso por el gobierno anterior, el último del PAN en la gubernatura estatal y el exalcalde tampiqueño reaccionó con sorpresa y le entró una prisa extraordinaria por retirarse.

Quien fuera secretario de Administración prefirió dar la espalda a los micrófonos.

Lo peor, que inicialmente había aceptado la pregunta y después aseguraba que no oía a su interlocutor; éste se acercó, volvió a acercarse cuando Chucho le aseguró que nuevamente no lo oía y de plano con un “no te entiendo, ahí luego vemos eso”, se retiró. Las redes no lo perdonaron.