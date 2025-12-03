Gael García Bernal explora la fuerza del relato sonoro

Ovacionado. Gael García Bernal presentó en la FIL Guadalajara 2025 dos proyectos sonoros. Foto: Edgar Campechano Espinoza

En una de las charlas más esperadas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el actor mexicano Gael García Bernal cautivó a cientos de asistentes que abarrotaron el Auditorio Juan Rulfo y los pasillos de Expo Guadalajara, al presentar dos proyectos sonoros que exploran nuevas formas de narrar desde la voz.

El también productor compartió su experiencia en la grabación del audiolibro La metamorfosis, de Franz Kafka, y la radionovela Hilde Krüger, inspirada en la vida de una actriz alemana que presuntamente trabajó como espía nazi en México durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Narrar desde la voz

García Bernal reflexionó sobre el poder del sonido como herramienta narrativa y el reto de construir personajes únicamente desde la voz. “Es un espacio muy reconfortante, es solamente concentrarte en la voz que, junto con el cuerpo, son las dos herramientas principales que tenemos como actores para poder interpretar a los personajes”, explicó.

Destacó que el trabajo en audiolibros y radionovelas implica una intimidad distinta frente al cine o el teatro, formatos en los que ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

Espionaje y narrativa histórica

En Hilde Krüger, García Bernal interpreta a un periodista fascinado por la figura de la actriz-espía, compartiendo créditos con Alfonso Herrera e Ilse Salas. El actor consideró que este tipo de proyectos permiten explorar narrativas históricas desde un lenguaje sonoro y experimental, algo poco frecuente en la industria audiovisual mexicana.

Durante la charla, el actor también reveló su fascinación por los relatos de espionaje, a los que atribuyó un carácter filosófico y misterioso. “Creo que hay algo fascinante en aquella época, en la inocencia con la que vivíamos en aquel entonces, donde los espías y las espías tenían una manera distinta de entender el mundo”, comentó.

Cercanía con el público

Con anécdotas, humor y reflexiones, García Bernal mantuvo una interacción cálida con el público, que respondió con risas y aplausos. Su presencia en la FIL reafirmó el interés por explorar nuevas formas de contar historias, más allá de la pantalla, y por acercar la ficción sonora a nuevas generaciones.(Con información de la UdeG)