Canciones con nombre de mujer

En este Cromañón vamos a recomendar algunas canciones con nombre e mujer, o sea dedicadas a alguna fémina en especial.

LP

• “Clara”, editada en 1980, ha sido la canción más exitosa del cantautor catalán Joan Baptista Humet y no es una canción fácil de asimilar, pues nos habla de una joven sumida en el mundo de las drogas. Está dedicada a una amiga del autor, que en realidad se llamaba Paca, a la que dejó de frecuentar, pero pasado algún tiempo alguien le informó que la había visto tirada en el suelo, inconsciente, mientras pasaba la gente a su alrededor indiferente a su presencia. Joan Baptista, conmovido, le escribió la canción pensando que había muerto; lo bueno de esta historia es que no fue así y con el paso del tiempo Paca se rehabilitó. “Clara, distinta Clara. Extraña entre su gente, mirada ausente. Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida”.

The Turtles

• Escrita como una sátira a su mayor éxito de nombre “Happy Together” y a las canciones pop despreocupadas que abundaban en la música de esos años, el grupo The Turtles creó en 1968 la canción “Eleonore”, que escribieron deliberadamente con frases muy clásicas y estereotipadas sobre una mujer, en este caso Eleonore. Se supone que es una auténtica carta anti-amor y fue escrita por Howard Kaylan. “You got a thing about you. I just can’t live without you. I really want you, Elenore, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me. There’s no one like you, Elenore, really”.

• Navegando entre el pop y el rock, el italiano Nek compuso su muy famosa canción “Laura no está”, que fue el primer sencillo de su cuarto disco, que se llamó “Tú, tus amigos y todo lo demás”. Claro que la versión original es en italiano y se presentó en 1997 en el Festival de la Canción de San Remo. La versión en español también es de 1997 y se incluyó en el primer disco en español del cantante, que se llamó simplemente “Nek”. Según el propio autor, es autobiográfica. “Laura no está, eso lo sé y no la encontraré en tu piel, es enfermizo. Sabes que no quisiera besarte a ti, pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más, contigo olvidaré su ausencia”.

Escuchar música

• “Lucía” es de Joan Manuel Serrat, de su disco Mediterráneo de 1971, y es la responsable de que muchas muchachas cuarentonas lleven ese bello nombre. Está escrita como si el autor estuviera redactando una carta y, según algunos serratianos, está dedicada a una Lucía que era azafata de la línea Iberia y de la que se dice Serrat estuvo enamorado en aquellos años y durante algunos más, sin llegar a concretarse algo formal. Aunque esto Serrat nunca lo ha declarado abiertamente. “Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón”.

• “Mara” es una canción que, aunque pudiera pensarse que es de amor romántico, nada más alejado de la realidad, pues es una canción de amor, pero filial, creación de Víctor Heredia dedicada a su hermana María Cristina, desaparecida durante la dictadura militar en Argentina en el año de 1976. Esta hermosa canción se incluyó en el álbum Marcas de 1998 y la grabó Víctor Heredia junto a Joan Manuel Serrat, lo que le da un plus especial. “Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el Sol”.

Tozzi

• Umberto Tozzi, uno de los más famosos artistas italianos, grabó en 1981 la canción “Por Ángela” en español y la incluyó en el disco elepé Eva de 1982. Fue escrita por Tozzi junto a Giancarlo Bigazzzi. Como pueden suponer, fue escrita originalmente en italiano como “Per Angela”, en el año de 1976, e incluida en su disco Donna amante mía. La Ángela a la que se refieren en la canción es la hija de Umberto. “Por Ángela que se me va… del humo duro del Gauloise, que está tosiendo la ciudad. Al ritmo del cuentakilómetros, que es un adiós tan frío”.

Imelda Miller

• En 1973, en la segunda edición del OTI, la representante de nuestro país fue la canción “Qué alegre va María”, creación de Sergio Esquivel, que fue interpretada por Imelda Miller. Después de que se diera un empate en el primer lugar entre las canciones de México y Perú, se realizó un desempate y esta canción se quedó con el primer lugar. Está de más comentar que uno de los nombres de mujer más queridos y socorridos en nuestro México es el de María. Muchos llegaron a conocer esta canción porque La Bruja del 71, del Chavo del 8, la cantaba muy a menudo. “Qué alegre va María, caminando por la ciudad. Platicando a su niño va. A su niño que pronto vendrá”.

• “Sara” es de 1979 y es interpretada por la banda Fleetwood Mac. Está incluida en el disco doble Tusk. Se lanzó como sencillo y logró tener mucho éxito a nivel internacional. La autora, Stevie Nicks, dijo en alguna entrevista que fue parcialmente escrita sobre una buena amiga de nombre Sara, quien se casó con su expareja y compañero de banda Mick Fleetwood, y en otra ocasión también comentó que si se hubiera casado con Don Henley, quien fue su pareja durante mucho tiempo, y hubiera tenido una hija, le habría puesto ese nombre. “Wait a minute, baby. Stay with me awhile. Said you’d give me light. But you never told me ‘bout the fire”.

• “Teresa”fue un gran éxito en 1967 con el grupo de Los Yaki y con la voz de José Luis Gazcón. Es un cóver de la canción italiana de 1965 del mismo nombre del cantautor Sergio Endrigo. Según el propio autor de la canción, encarna una actitud que durante años era poco normal, o sea, amar a una mujer sin importar su pasado. En nuestro país la canción también fue interpretada por Los Babys, Enrique Guzmán, Los Hermanos Carrión y Los Hooligans. “Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, recuerdo aquella vez que te encontré tan sola. Teresa, cuando besé por vez primera esa boca, te quise enamorado desde entonces voy”.

Pablo Milanés

• “Yolanda” es la más conocida canción del cubano Pablo Milanés, quien la escribió en 1970 y está dedicada a su pareja en esos tiempos, Yolanda Benet, que acababa de dar a luz a su hija Lynn. La primera grabación de esta canción es de entre 1970 y 1973 y fue para el cuarto disco del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, que salió a la luz en 1975. Ya como solista la incluyó en 1982 en los discos Yo me quedo y en En vivo, que grabó junto a Silvio Rodríguez. Con la versión de Guadalupe Pineda de 1984, mejor conocida como “Te amo”, logró tener más proyección. “Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales, que pongan freno a lo que siento ahora a raudales”.

FRASE

“Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo”, Napoleón I.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.