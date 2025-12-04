Donde el desconsuelo roza su límite, ahí está Dios

Para Leer a Fosse (antes de que acabe la FIL) — Las olas, el mar, el barco, el fiordo, el silencio, el presente, el pasado, palabras que envuelven y caracterizan a Jon Fosse, a su prosa que me ha cautivado aun sin conocer los paisajes Noruegos, esas granjas, las casas aisladas; Fosse los hace vivir en carne viva.

Influenciado por sus héroes intelectuales, Beckett, Kafka, Heidegger y Wittgeinstein, Fosse ha llevado su escritura con un ritmo similar a la música o a la poesía, como lo confiesa en su libro Misterio y Fe. Vivir es escribir, es lo que ahuyenta el dolor de la oscuridad; junto con la fe y el misterio hacen que sus historias hagan reflexionar sobre la propia existencia; es un autor de lo indecible, de aquello que no se puede ver, pero que se puede sentir en lo más profundo del ser. Eso es lo que lo lleva a escribir sus obras maestras.

La revelación y su conversión religiosas, al adherirse a la iglesia católica, la plasma en sus novelas. Se puede percibir una prosa espiritual en la que aguarda el rezo, el misterio de Dios y la fe. Aun cuando se sentía perdido en el alcohol, cuando se había consumido al borde de la desesperación y la angustia, su escritura, su lectura y su fe fueron su salvación.

Confiesa que a lo largo de su vida tuvo dos experiencias místicas, con las que pudo reflexionar sobre la existencia de Dios y en esa búsqueda pudo tener una conexión con el pensamiento del maestro Eckart, su principal influencia católica.

Los libros que ha publicado lo han llevado a ser galardonado por el Premio Nobel de la Literatura en el año 2023. Y dentro de su obra lo que más destaca son Septología, Trilogía, Escenas de una infancia, Melancolía, Hermana, Misterio y Fe, siendo este último un libro una conversación con el teólogo Eskil Skjedal. En ese diálogo plasma su recorrido por el camino espiritual que ha marcado su vida, su manera de ver el mundo, de existir, de poder explicar el deseo de escribir una prosa poética, que da voz a lo indecible.

La poesía, la Fe y el arte son sus grandes pilares para escribir, con un estilo único, historias que nos cuentan vivencias de su Noruega natal. Los mismos nombres de los personajes en sus novelas, la nostalgia que lo embarga cuando describe sus paisajes, el ritmo de la narrativa sin un punto y aparte, esa fluidez que da vuelo a su obra.

Fosse nos deja con la convicción de que todos tenemos algo de Dios en nosotros, una chispa (o como se le deba llamar en lo más profundo) y allí es donde el desconsuelo roza su límite. Ahí está Dios.