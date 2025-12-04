Fernanda Trías gana por segunda vez el Premio Sor Juana Inés de la Cruz

La escritora uruguaya Fernanda Trías obtuvo por segunda ocasión el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, ahora por su novela El monte de las furias. El galardón, que reconoce a obras en español escritas por mujeres y está dotado con diez mil dólares, ya lo había recibido en 2021 por Mugre rosa.

Por segunda ocasión, Fernanda Trías recibe el Premio Sor Juana Inés de la Cruz

Trías agradeció el reconocimiento y afirmó que este premio implica para ella “responsabilidad, exigencia, expectativa”, además de recordarle “a la niña que fui y a la joven temerosa que comenzó a leer”.

El jurado —integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert— destacó por unanimidad que la autora “enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”. Según el acta resolutiva, la novela se construye con personajes entrañables y aborda temas como la invisibilización del trabajo, la soledad y el deseo.

Además, el jurado otorgó una mención honorífica a la novela Ruth, de la argentina Adriana Riva, por su aguda y sensible aproximación a las representaciones de la vejez femenina. Durante la ceremonia, el escritor Julián Herbert subrayó que en la obra ganadora le interesó su humor y su conexión con lo táctil, así como “un erotismo femenino desde la fealdad masculina”, que profundiza en un deseo vivo y complejo.

La directora de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, recordó que este premio, instituido en 2001, ha distinguido a autoras como Cristina Rivera Garza, Marcela Serrano, Nona Fernández, Lina Meruane y Margo Glantz. “Sigamos planeando la creación de las mujeres y su voz, rica y reconocida… La obra de Fernanda es lúcida, poética y profundamente humana”, afirmó, al destacar cómo Trías coloca a la literatura uruguaya en el centro del panorama internacional.

Durante su intervención, Trías reflexionó sobre la lucha de las mujeres por apropiarse del lenguaje y los espacios literarios, evocando a Sor Juana. “Cuando las escritoras nos apropiamos de esos espacios generamos incomodidad… voy por el buen camino, a golpe de machete, pero donde el machete es la palabra”, dijo. Añadió que su obra está poblada de mujeres que escriben porque “nombrarnos a nosotras mismas no es un capricho, sino una forma de nombrar nuestra existencia”.

Finalmente, la autora cuestionó las lógicas mercantiles que rigen parte de la industria editorial. “La literatura no es la bolsa de valores ni la administración de una empresa… Las palabras traen colgando muchas cosas, por eso hay que cuidarlas”, expresó, reafirmando la necesidad de una escritura que resista a los dictados del mercado.