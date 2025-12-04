OFJ cierra su Tercera Temporada 2025 con estrenos en el Teatro Degollado

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), en la clausura de su Tercera Temporada 2025, celebra tanto la exploración del repertorio como el regreso de una batuta muy querida por el público tapatío: Catherine Larsen-Maguire.

La directora británica-alemana se presenta en el Teatro Degollado con un programa que combina estrenos y obras esenciales de la tradición británica y nórdica, destacando el estreno en México de “Lamia”, de Dorothy Howell, pieza prácticamente ausente de los escenarios nacionales y considerada una joya del entorno sinfónico británico.

El concierto, que se presentó el jueves, tendrá su segunda función el domingo 7 de diciembre al mediodía, para abrir con una interpretación luminosa y detallada de “Lamia”, donde Larsen-Maguire imprime un balance sonoro que subraya la atmósfera narrativa de la obra.

El pianista Luigi Borzillo, ganador de más de cuarenta concursos internacionales y con presentaciones en escenarios como el Carnegie Hall, el Musikverein de Viena y el Mozarteum de Salzburgo, debutará con la OFJ interpretando el “Concierto para piano en la menor” de Edvard Grieg, pieza que destaca por su carácter directo y su vínculo con la tradición escandinava.

El programa cerrará con la Sinfonía núm. 2 “Una sinfonía de Londres”, de Ralph Vaughan Williams, una obra que retrata la vida urbana y los paisajes londinenses mediante una escritura sinfónica amplia y expresiva.

Esta obra, que la OFJ dejó de interpretar en 2019, marca también el regreso de Larsen-Maguire al pódium tapatío, desde donde ha expresado su entusiasmo por volver a trabajar con una de las orquestas más destacadas del país.

El exfagotista principal de la Komische Oper Berlin y actual Directora Musical de las Orquestas Juveniles Nacionales de Escocia, Larsen-Maguire se ha consolidado como una de las batutas más versátiles de su generación.

Las entradas continúan disponibles en boletomovil.com y en taquillas, donde se ofrece un 30% de descuento para estudiantes, docentes, personas mayores y personas con discapacidad, con credencial vigente.

PARA SABER

Más información la ciudadanía puede consultar el sitio:

web www.ofj.com.mx

Redes oficiales de la OFJ:

Instagram (@filarmonicadejalisco)

Facebook (/OrquestaFilarmonicadeJalisco)

X (@FilarmonicaJal)