Premian a la FIL, el MUSA y el FICG en “Lo Mejor de Jalisco 2025”

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Museo de las Artes (MUSA) de la UdeG y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) fueron reconocidos en los Premios Lo Mejor de Jalisco 2025, entregados por la Secretaría de Turismo estatal este miércoles en PALCCO.

La FIL obtuvo el segundo lugar como Festival Estrella, el MUSA fue distinguido como segundo lugar en Espacio Mágicoy el FICG alcanzó el tercer lugar en la misma categoría de festivales.

Luis Gustavo Padilla Montes, representante del Comité Organizador de la FIL, destacó el valor del reconocimiento otorgado por el público y subrayó la relevancia internacional del encuentro editorial: “La FIL es una de las actividades culturales más importantes de nuestro estado, para México y para el mundo”. La votación, organizada por México Desconocido en colaboración con la Secretaría de Turismo, estuvo abierta del 6 al 23 de noviembre en 24 categorías.

Desde el ámbito museístico, Moisés Vizcarra Schiaffino, Director del MUSA, celebró que el público mantenga al recinto entre sus favoritos: “Es un honor y un privilegio haber sido considerados… Eso genera que sigamos trabajando para que el museo permanezca en la preferencia de los visitantes”.

El MUSA resguarda piezas emblemáticas como los murales de José Clemente Orozco en el Paraninfo Enrique Díaz de León y suma más de 300 exposiciones a lo largo de 31 años.

El FICG, con más de cuatro décadas de trayectoria, también fue distinguido por su papel en la escena cinematográfica. Enrique Flores Martínez, Director de Relaciones Públicas del festival, consideró el premio un impulso para continuar su labor: “Siempre se agradece que reconozcan las 41 ediciones del festival… y la importancia en Jalisco”.

El certamen reafirmó así su papel como un espacio clave para el cine mexicano y latinoamericano ante nuevas audiencias globales.