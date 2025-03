Zamora usa informe de Tlajomulco para candidatearse a la gubernatura

Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco, aprovechó el foro de su quinto informe de gobierno para formalizar sus aspiraciones a la gubernatura de Jalisco.



Desde la cuna del Alfarismo, Salvador Zamora levanta la mano para ser el abanderado del partido naranja para contender por el Estado, hizo un recuento de su historia como legislador local y federal por los distritos que representan a Tlajomulco, además, de los cinco años que lleva como presidente municipal. En un mensaje directo al gobernador Enrique Alfaro, asegura estar preparado para lo que sigue.



“Lo que sigue es poner todo nuestro empeño por el Estado; lo que sigue es buscar la confianza de los jaliscienses, tengo mucho qué ofrecer, estoy listo para ser un buen gobernador de Jalisco y así ayudarle a México”, expresa Salvador Zamora.



“Siempre he sabido esperar, pero, también, siempre he sido leal y he trabajado con todo el ímpetu y convicción, con la lealtad que se necesita en un proyecto como en el que vivimos (…) Gobernador (Enrique Alfaro), tienes la gran responsabilidad de alargar tu legado que dejaste en Tlajomulco, por eso, quiero refrendar mi compromiso con el proyecto y llamar una vez más a trabajar, como siempre lo hemos hecho, unidos y en equipo, reitero: estoy listo para la siguiente etapa”, puntualiza.



En respuesta, el gobernador Enrique Alfaro reconoció su liderazgo dentro del proyecto político y le felicita por su trabajo como alcalde, sin embargo, señala que la decisión se tomará en conjunto con todos los liderazgos que integran el movimiento.



“A Salvador le digo, porque él ya nos dijo qué quiere (…) todos los que están involucrados en esta decisión, liderazgos bien importantes que se han forjado en este proyecto, que van a tener la responsabilidad de conducir este movimiento en los próximos años, sé que van a estar a la altura de las circunstancias, que cada quién hará lo que le toca, porque esto es más que la visión de una persona o ambición de cualquier político, es un proyecto colectivo”, expresa Alfaro.



“A mí me toca entregar la estafeta de Jalisco, sé que va a caer en manos de mujeres y hombres que lo van a hacer muy bien, sé que tienes una gran responsabilidad Chava, confío que no vas a fallar a tu pueblo, a tu tierra, a tu Estado”, remata el gobernador.



Motor económico



Para pedir la candidatura al gobierno de Jalisco Salvador Zamora utilizó su informe para destacar que Tlajomulco es el motor económico de Jalisco, según considera, debido a temas como la inversión privada y pública en el municipio de 50 mil millones de pesos en obra y contar con 116 mil empleos formales.



“En Tlajomulco antes se construían casas, hoy se construyen empleos. Antes, en Tlajomulco el 80 por ciento de la inversión privada era para construcción de vivienda, hoy sólo el 1 por ciento es para construcción de vivienda y el 99 por ciento es para inversión productiva”, señala Zamora.



Entre las inversiones importantes se encuentra la del Aeropuerto Internacional de Guadalajara del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para ampliar su capacidad con 15 mil millones de pesos.



Línea 4, avanza construcción



La construcción de la Línea 4 del Tren Ligero se encuentra al 30 por ciento de avance, se espera dar servicio a 300 mil personas diariamente una vez que sea inaugurada en 2024.



“Van a recuperar horas de su tiempo para disfrutar con las personas que aman. Imagínense lo que sigue para Tlajomulco con la Línea 4, vamos a avanzar más rápido, vamos a detonar el desarrollo que va corriendo; vamos a cambiar la calidad de vida de las familias tlajomulquenses, por todo esto, sostengo que Tlajomulco es el nuevo motor económico de Jalisco. Hemos generado 116 mil empleos y 50 mil millones de pesos de obra pública y privada”.



Por último, agradeció al gobernador Enrique Alfaro y a la Universidad de Guadalajara la inversión para construir el Centro Universitario de Tlajomulco, que actualmente cuenta con dos mil estudiantes, pero se planea ampliar su capacidad para tener una matrícula cercana a los 15 mil.