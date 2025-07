Reos no se salvan del cobro de piso; 3 denuncian extorsión en Santa Martha, FGJ ya indaga

Denuncian cobro de piso en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Graciela López Herrera)

El cobro de derecho de piso, un fenómeno que sólo se denunciaba en el espacio público, ha traspasado las puertas de los reclusorios de la Ciudad de México, en Santa Martha Acatitla ya exigen un pago a quienes tienen ingresos dentro del penal. Hay al menos tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por esta práctica, que se ha normalizado desde el inicio de la presente administración, cuando Andrés Ponce Aceituno, fue nombrado subsecretario de Sistema Penitenciario.

En los centros penitenciarios de México, pese a las condiciones adversas y las restricciones del entorno, algunos internos logran emplearse o iniciar pequeños emprendimientos, lo que les permite obtener ingresos, incluso para apoyar económicamente a sus familias. A largo plazo, esta labor se convierte en una herramienta valiosa para la rehabilitación y la reinserción social. Lamentablemente este tipo de prácticas han sido trastocadas por actos delictivos, el más nuevo, el cobro de “derecho de piso”.

Uno de los negocios más comunes es la elaboración de artesanías, la maquila, fabricación de muebles de madera, negocios de comida; incluso los reclusos logran despachar tienditas donde venden alimentos, productos de higiene, abarrotes, verduras, cigarros y más. Sin embargo, no todos los negocios se dan dentro de un marco formal, también hay actos ilegales como la extorsión, el tráfico de drogas, la renta de espacios y son fuente de ingreso para quienes controlan ciertas áreas del penal.

¿Cómo operan?

De acuerdo con internas del Penal de Santa Martha —quienes realizaron las respectivas denuncias— los “cobros de piso” se realizan por una banda de mujeres que dicen ser pertenecientes a la Unión Tepito, lideradas por otra de las internas identificada como María de Jesús, quien aseguran tiene acceso a todos los dormitorios gracias a un pase hecho a mano en un pedazo de papel, con sello de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y firmado, supuestamente, por la directora de dicho penal, Susana Ramírez, del cual La Crónica de Hoy obtuvo una fotografía.

Pase proporcionado por las autoridades del penal para dar acceso a todos los dormitorios

“Hemos sido hostigadas y presionadas por la directora Susana Itzel Ramírez Ramírez para hacer cosas que son ilegales y en las que nos hemos negado a participar, se nos ha pedido derecho de piso por trabajar en la recaudería, venta de alcohol, hostigamiento y amenazas a mi madre, me ha puesto sanciones y me ha pedido dinero para que dejen de molestarnos. Los abusos en este lugar cada vez son mayores, no sólo para nosotros, sino también para nuestras visitas”, menciona Nayeli Yered, una de las víctimas en la denuncia (de la que este diario tiene una copia).

¿Cuánto cobran?

Según los testimonios, estos cobros ilegales son de 100 pesos al día para los puestos de comida, como tacos de guisado, y de 3 pesos por producto para las tiendas de abarrotes y verduras, que son administradas por el Sistema Penitenciario pero atendidas por internas. Si se venden tres jitomates, tienen que pagar 3 pesos por cada uno de ellos.

El grupo opera bajo presión, quienes se niegan a realizar los pagos son intimidadas a golpes para que cedan a realizar los pagos; les pueden destruir su mercancía o quitar su material. Actualmente la Fiscalía capitalina investiga el caso de tres internas que denunciaron las agresiones.

“¡Esto es para que aprendas a no meterte con las que mandan, María de Jesús y la directora”, fue lo que le dijeron dos mujeres (Ericka y Teresa) a Nayeli Yered mientras la golpeaban brutalmente; de acuerdo con la denuncia, en ese momento llegó a sentir que se desmayaba del dolor, “ya no podía más”, afortunadamente llegó una de sus compañeras a auxiliarla.

Aseguró que cuando llegó la custodia, sólo pidió a las agresoras que se retiraran, no preguntó qué había sucedido, tampoco solicitó apoyo o intentó hacer algo al respecto. Al percatarse de que las custodias protegen a las agresoras, las mujeres decidieron denuncias los hechos ante la Fiscalía, señalando la omisión de las autoridades para proteger su integridad.

“Esta acción nos hizo hace sentir vulnerables, al dejarnos expuestas al riesgo de sufrir nuevamente una agresión por parte de ellas. Fuimos víctimas de intento de robo, amenazas, agresiones físicas, verbales e incluso psicológicas y la encargada de nuestra seguridad no hizo nada”, menciona la denuncia y añade más ocasiones en la que ha sido agredida, incluso amenazada de muerte.

Muere interna en Santa Martha tras ser extorsionada

El jueves pasado se realizó una manifestación (en cabezada por la interna María de Jesús) al interior del Penal de Santa Martha en apoyo a la directora, luego de que una interna, Marlen, fue encontrada sin vida tras avisar a su mamá que estaba siendo extorsionada y que requería dinero para pagar una cuota de 5 mil pesos.

“Yo nada más pido justicia sobre mi Marlen, yo tengo pruebas de que hice el deposito”, menciona la madre de la difunta en un video difundido en redes sociales. En otro de los videos, grabado el día en que la familia se presenta en el penal, tras el fallecimiento de la interna, mientras hacían reclamos y la madre lloraba, la directora cuestiona sobre el deposito.