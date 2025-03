Se anota Carlos Lomelí para coordinar la Defensa de la 4T en Jalisco

Carlos Lomelí Bolaños completó su registro como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco arropado por más de 500 personas. Este es su segundo intento por gobernar el Estado.



Lomelí llega a este proceso, que elegirá al eventual candidato de Morena al gobierno de Jalisco, rodeado de críticas por otros perfiles del partido que buscan la nominación, consideran que es necesario un cambio generacional y, si se quiere ganar la elección, cambiar a quien esté al frente del proyecto, sin embargo, el “Doctor” hace un llamado para que no entorpezcan el proceso y acepten el resultado que las encuestas revelen.



“Los invito a que dejemos que el pueblo de Jalisco sea quien decida, que tenga la plena seguridad que, quien decida el pueblo de Jalisco estaremos todos sumados, espero que nuestras nuevas generaciones tengan altura de miras para aceptar los resultados que el pueblo va a verter en la encuesta”, expone.



“Sería muy lamentable que los jóvenes talentosos, inquietos y muy trabajadores, vinieran a judicializar un proceso que todavía no inicia. Es momento de sumar, de estar todos juntos, son personas que trabajan bien, han estado en la vida política del Estado de unos años para acá, espero que tengan altura de miras y no vengan a entorpecer o judicializar este proceso”, insiste.



Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que para el proceso de Jalisco se han registrado 42 personas hasta el mediodía del 26 de septiembre. A unas horas de que cierre el registro, van 26 mujeres y 16 hombres anotados. Jalisco es la entidad de las nueve que renovarán gubernatura que más mujeres se han inscrito.



Hasta el momento, no se ha definido por temas de paridad si a Jalisco compete que sea mujer u hombre el candidato, según lo dicho por Carlos Lomelí, espera que su trabajo recorriendo el Estado valga para que se tome esta decisión.



“Celebro que muchas compañeras se hayan anotado, estaremos con la suficiente altura de miras para si no resulto en la encuesta o resulta una decisión diferente, apoyaremos con todo. Hemos venido demostrando que, lo más importante, es el proyecto de la Cuarta Transformación, el poder rescatar lo que la ciudadanía más exige que es recuperar la armonía y seguridad, poder trabajar en conjunto con un puente de plata y picaporte con el gobierno federal, pero tengo fe, tengo fe en lo que he venido trabajando, en todo este tiempo que he venido recorriendo tocando puertas, escuchando a los ciudadanos de Jalisco y creo que nos va a ir bien”, señala Lomelí.



Las bardas son de los simpatizantes



Uno de los puntos que la convocatoria para el proceso de elección del coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación expone es el de evitar excesos en el gasto y uso de espectaculares, pinta de bardas entre otras, sin embargo, en el Área Metropolitana de Guadalajara se observan muros pintados con los nombres de diversos aspirantes, de las cuales, Carlos Lomelí se deslinda y atribuye su aparición al entusiasmo de sus simpatizantes.



“Agradecerles a todos los simpatizantes, hay simpatizantes los 20 distritos electorales que nos han estado haciendo el favor de difundir y participar en la pinta de bardas, les agradezco mucho, me siento muy honrado por los compañeros, pero no es un dispendio propio, es un dispendio de todos los compañeros simpatizantes. Agradezco que me ayuden, pero presentamos el deslinde y no solamente de eso (de las bardas), sino también de otras cosas que han estado apareciendo”, subraya Carlos Lomelí.