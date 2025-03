Acabar con el totalitarismo, reto de las mujeres: Fabiola Loya

Las mujeres en Jalisco, México y el mundo tienen diversos retos que enfrentar en la política, uno de ellos es el de acabar con los discursos extremistas, de odio, con tintes de totalitarismo, considera Fabiola Loya, subsecretaria de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado.



La funcionaria estatal afirma que las mujeres están listas para gobernar, pero en Jalisco parece que existe un atraso, pues se les está confinando en cargos legislativos y no del ejercicio del poder, un ejemplo de esto es la cantidad de mujeres que están en el Congreso de Jalisco, es la mayor cantidad en la historia, pero son menos las que ocupan una presidencia municipal.



“Necesitamos mujeres que sepan gobernar los municipios más grandes, con gran poder económico, político, social y que sea la puerta de entrada para gobernar Jalisco, necesitamos mujeres con el conocimiento, la experiencia, el dominio amplio la problemática de las mujeres en los grandes municipios”, expone Fabiola Loya.



“Parece que el espacio legislativo es el mejor espacio que les acomoda a los hombres para nosotras, 24 mujeres hoy en el Legislativo, seguramente, en lo que viene no va a ser la excepción, ahí nos van a querer ver ‘bonitas y calladitas’”, externa.



Fabiola Loya participó en el 11 aniversario de la agrupación G10xJalisco con la conferencia “Los retos que las mujeres enfrentamos al gobernar”, en esta expuso el momento histórico que atraviesa el país, pues más allá de los partidos, son dos mujeres las que, al momento, disputarán la presidencia de la República, sin embargo, en esta inercia no aparece Jalisco.



“Lo que tenemos las mujeres es la posibilidad de acceder a los más altos cargos de poder político, la tarea importante es desde dónde y cómo lo vamos a abordar. A diferencia de otros países, pasar del primer voto femenino a la primera presidenta, será posible en tan sólo 69 años (…) Jalisco se ha quedado rezagado en el posicionamiento de mujeres en los cargos de relevancia”, añade Fabiola Loya.



“Las mujeres estamos listas para gobernar municipios, Estados y la presidencia de la República”, puntualiza.



Fabiola Loya reconoce que los hombres han hecho de la corrupción un instrumento necesario para ejercer el poder, un instrumento de gestión política, son las mujeres las que deben de cambiar esta lógica.



“Debemos de tener una posición respecto a la corrupción, que es terreno fértil para la descomposición social que estamos viviendo en el país. No vamos a solucionar este problema en tanto no apuntemos, quienes enfrentemos el reto de gobernar a las causas y no a los efectos (…) Estoy segura que la mejor plataforma posible, dadas las condiciones económicas, políticas y sociales que enfrentamos en este siglo, está sustentada en los derechos humanos, una política pública con enfoque a los derechos humanos, si no están garantizados los derechos humanos, donde está el dinero (presupuesto)”, subraya.



Fabiola Loya asegura que el mayor reto que tienen las mujeres es matizar la vida pública, dado que, tanto en México como el mundo, se está llevando la política a los extremos totalitarios, de odio, tanto de izquierda como derecha, ejemplifica con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador; Donald Trump en Estados Unidos; Javier Milei en Argentina; por lo que, considera, son las mujeres las que deben de comenzar a romper esta inercia.



“El momento histórico, social y político, requiere, exige ampliar nuestra capacidad de ver todo desde un prisma más amplio. Aquí no todo es blanco ni todo es negro, debemos de ser capaces de encontrar los puntos medios, que nos acerquen al diálogo, la exposición de motivos, la síntesis, capaz de construir para todos y no al margen de todos, este puede ser el reto más grande para las mujeres, tal vez, el más grande aporte que podemos hacer en este momento las mujeres para la vida política de nuestros municipios, Estado, país y el mundo”, finaliza Fabiola Loya



G10xJalisco nace hace 11 años con la idea de agrupar a mujeres de todos los partidos políticos, empresarias, líderes de opinión, tiene como misión promover que las mujeres vivan sus derechos políticos, electorales, está enfocada la agrupación en una meta: la paridad; afirma su presidenta Eva Araceli Avilés Álvarez, “Vamos derecho y no nos quitamos”.