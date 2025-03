Esperan dos millones de fieles en Romería 2023; alistan operativos

Dos millones de personas se espera que acompañen a la Virgen de Zapopan en su regreso a la Basílica. Los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Zapopan alistan los operativos de seguridad y logística para la Romería, que iniciarán desde el 10 de octubre con la participación de siete mil elementos.



El 12 de octubre se llevará a cabo la misa de despedida a las 5:00 horas, una hora y media después, saldrá la Virgen hacia la Basílica por la ruta Paseo Alcalde, Juárez, Vallarta y Américas hasta llegar a su casa. Son casi 10 kilómetros de recorrido, se espera que la misa de recepción inicie a las 11:00 horas y será oficiada por el Cardenal Francisco Robles Ortega.



En Guadalajara, la operación del Tren Ligero, el acceso a Plaza de Armas de la Estación Guadalajara Centro cerrará el 11 de octubre a partir de las 16:00 horas, continuarán en operación los accesos en Pedro Moreno y Colón; mientras que el 12 de octubre permanecerá cerrada desde las 5:00 horas hasta el paso del contingente.



Los accesos por Pedro Moreno y Federalismo de la Estación Juárez se mantendrán cerrados el 12 de octubre hasta el paso de la feligresía; continuará funcionando el acceso sur.



Según lo anunciado por el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro, de Guadalajara estarán en activo tres mil elementos y más de 700 vehículos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, DIF Municipal, Servicios Públicos, Servicios Médicos, Inspección y Vigilancia, Movilidad y Transporte, Participación Ciudadana, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, entre otras dependencias.



“Hoy vemos una Romería vibrante, participativa, ordenada, familiar, y sobre todo, en su esencia para festejar lo que llamamos la Llevada y la Traída de la Virgen. Este año nos da mucho gusto seguir participando en ella”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara.



En Guadalajara se otorgaron 366 permisos para venta en calle de productos, se aclara que no habrá ley seca, aunque se socializará entre los negocios para que no se venda alcohol para llevar, sino que debe ser consumido dentro de los establecimientos.



En cuanto a los cierres viales, en el Centro Histórico de Guadalajara se restringe la circulación en la madrugada del mismo 12 de octubre, a partir de las 2:00 horas. El polígono abarcará las calles Juan Manuel- López Cotilla- Calzada Independencia, hasta las calles Galeana y Donato Guerra.



Zapopan tendrá en operación dos mil 600 servidores públicos, informa el alcalde Juan José Frangie Saade, añade que se espera la participación de 26 mil danzantes de Jalisco, Querétaro, Michoacán, Querétaro y Colima.



En el primer cuadro zapopano se instalarán más de 600 comerciantes en cuatro zonas, con la restricción de no emplear gas LP, vender bebidas alcohólicas, estupefacientes y drogas, así como invadir rutas de evacuación. A diferencia de Guadalajara, en Zapopan sí habrá ley seca.



“La Ley Seca empieza el 11 de octubre a las 11 de la noche y termina el jueves 12 de octubre a medianoche. Los restaurantes que están aledaños a toda la zona de Zapopan, terminando la misa y que se desaloje, podrán abrir las puertas normalmente, en donde podrán ya vender sus bebidas alcohólicas pero no para llevar, será dentro de los restaurantes de la zona del primer cuadro de Zapopan”, informa Frangie.



En este municipio los cierres viales iniciarán desde el 10 de octubre a las 23:00 horas, sobre avenida Hidalgo y la calle Mariano Matamoros, para la instalación de comercio y juegos mecánicos, y terminarán el 13 de octubre a las 4:00 horas.



En noviembre 2018 la Romería de la Virgen de Zapopan, tradición que inició en 1734, fue inscrita a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés).