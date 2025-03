Extinción de fideicomisos del PJF no afecta a Jalisco: Espinosa Licón

Con la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no hay una afectación directa en Jalisco en proyectos que pudiera contener, pero sí daña en lo general a los trabajadores, explica Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ).

“No hay una afectación a los Poderes Judiciales de los Estados, no obstante, el Poder Judicial del Estado de Jalisco en votación unánime, nos solidarizamos con un apoyo moral al Poder Judicial de la Federación”.

“El sueldo de un juez o magistrado federal no es alto, el sueldo de cada uno de ellos es muy bajo, lo que genera que ellos tengan ingreso más alto es el apoyo de viáticos, alimentos, renta, la renta porque un juez puede ser de la Ciudad de México, pero otro día lo mandan a Veracruz, otro día lo mandan de juez a La Paz, otro día a Jalisco, requieren de un lugar para llegar, por eso se les paga renta, entonces, le vamos sumando apoyos de alimentos, renta, entonces, el cheque que les llega es considerable, estamos hablando de un juez federal de 150 mil pesos mensuales, un magistrado 200 mil pesos mensuales, pero cómo se cubren esas cantidades es con los fideicomisos”, aclara la función de algunos fideicomisos.

Añade que otros de los fideicomisos extintos se nutrieron de aportaciones que los empleados daban.

“Sí hay una afectación porque muchos de esos ahorros fueron generados no nada más con tema presupuestal, sino también con sueldos de los empleados, es decir, ellos en su jubilación no tendrían un ingreso igual al que estaban ganando, de manera tal que generan esta ruta normativa para que el Poder Judicial hagan un aporte, ellos de su sueldo hagan otro aporte, entonces, cuando salgan jubilados lo hagan con una cantidad considerable, entonces, se afecta a empleados del Poder Judicial”, externa Espinosa Licón.

Reconoce que la figura de los fideicomisos es legal y necesaria para que este Poder pueda llevar a cabo gastos que no están previstos en su presupuesto asignado por el Gobierno de México y aprobado por los legisladores federales, pues no es autónomo.

“Todos los Poderes Judiciales tenemos un déficit económico, dependemos del presupuesto que el Ejecutivo prevé y el Legislativo autoriza, lamentablemente hay una reflexión que dice: el que paga manda; todos los Poderes Judiciales estamos supeditados, año tras año, a ese presupuestos, incluso, el Poder Judicial de la Federación, cuando organismos internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que lo ideal es que el Poder Judicial tenga un presupuesto establecido constitucionalmente, para no tener que ir a pedirle a un presidente o gobernador el presupuesto que requerimos”, explica.

Jalisco, ejemplo de independencia

El 5 de junio de este 2023 el gobernador Enrique Alfaro Ramirez presentó una iniciativa para que el Poder Judicial de Jalisco tuviera un presupuesto independiente, que se le asignara el dos por ciento del presupuesto total del Estado para evitar politizar y negociar con los gobernadores lo que se destina, esta propuesta fue avalada en el Congreso estatal y promulgada el 25 de julio.

Daniel Espinosa Licón considera que Jalisco puso el ejemplo a nivel nacional del trato que debe recibir el Poder Judicial y pinta claramente la división de Poderes.

“El ejemplo claro de cómo se deben hacer las cosas lo pone Jalisco, porque el gobernador hace un decreto proponiendo el presupuesto constitucional, se aprueba por el Legislativo, entonces, este año no tuve que ir a pedirle al Gobernador dinero para el siguiente, me tiene que dar el dos por ciento del ingreso total del Estado, ya no tengo que ir a pedirle cada año; esto me quita de un plano político, de un plano de subordinación a otro Poder, desde hoy y para el futuro”, señala el magistrado presidente del STJEJ.