Declina Clemente; Lemus va por MC a Jalisco

Se acabó la incertidumbre. Movimiento Ciudadano logra por acuerdo que Pablo Lemus Navarro sea el elegido como eventual candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Jalisco, o al menos así parece.

Luego de semanas en el que el ambiente político en el interior del partido naranja se mantenía turbio, llega la claridad y de a poco se van asentando las ideas: Lemus será el candidato a la gubernatura, Clemente Castañeda declina en sus aspiraciones, y el resto de las candidaturas se irán acomodando conforme avancen los días en efecto cascada.

El primero en reconocer que se tenía un acuerdo fue el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez quien publicó en sus redes sociales que estaba listo para entregar la estafeta al siguiente perfil que ocupará el liderazgo político en el Estado de MC.

“Hace unos minutos cerré mi ciclo en la política electoral. Lo hago orgulloso de lo que logré al lado de miles de hombres y mujeres libres de Jalisco. A partir de mañana entrego la estafeta a quienes se quedan a construir el futuro a que les compartí no de nuestro movimiento”, publicó Alfaro.

“Sé que lo harán muy bien. Yo estaré concentrado en cumplir con mi responsabilidad como gobernador hasta el último día”, añadió.

El segundo fue el Senador por Jalisco y uno de los aspirantes señalado con más probabilidades en convertirse en eventual candidato, Clemente Castañeda, quien publicó un video en el que declina en sus aspiraciones, sin mencionar a Lemus.

“La decisión que quiero anunciar el día de hoy es sobre todo un acto de responsabilidad y de congruencia. He sido un constructor de este proyecto y no voy a ser quien lo divida (…) Por ello, con la frente en alto y poniendo el interés colectivo por encima del personal, quiero informarles que he decidido no registrarme en la contienda interna de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de nuestro estado”, dijo Clemente.

“Que ningún interés individual, por más legítimo que sea, debe ser un impedimento para encontrar consensos y una ruta compartida. Jalisco es una gran obra que debemos cuidar y mejorar”, remata en su mensaje el Senador.

Por su parte, el principal implicado, Pablo Lemus, convocó a Sesión del Pleno de Ayuntamiento a las 19:30 horas del jueves 26 de octubre, de manera inesperada, sin embargo, al cierre de edición no se había circulado la orden del día ni había comenzado.

Finalmente, sobre este tema, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, culminó su mensaje con un tono de nostalgia.

“Gracias de corazón a todo mi equipo por darme la oportunidad de pilotear este viaje durante dos décadas. Juntos, desde abajo y luchando contra todo, transformamos la historia de nuestro estado. Así de simple. Eso es lo que me llevó para siempre”, culmina Alfaro.