Corrupción y abuso: los “tránsitos” en López Mateos y Periférico, en Guadalajara

En la intersección de Las Fuentes con López Mateos, en Guadalajara, se han registrado múltiples incidentes con agentes de tránsito, quienes se ubican estratégicamente donde desemboca la vuelta desde Periférico hacia López Mateos. Varios conductores han compartido experiencias sobre la forma en que estos oficiales los detienen por diversas infracciones, siendo la más común el uso del celular, especialmente al utilizar aplicaciones como Waze para la navegación.

Al hablar con conductores afectados, varios de ellos narraron situaciones que podrían describirse como anécdotas de terror con los agentes de tránsito. Eduardo Ramírez, un adulto joven, relató que ha tenido que pagar mordidas en múltiples ocasiones, ya que los oficiales lo han amenazado con confiscar su vehículo. “Es muy directo: te preguntan ‘cuánto traes’ o ‘cómo nos arreglamos’. Una vez, una oficial me dijo que ellos tienen cuotas diarias de mordidas, que deben reunir cierta cantidad de dinero así”.

Dos conductoras entrevistadas coincidieron en que, por miedo a perder su auto, han optado por dar dinero a los tránsitos. Jimena Sánchez, una joven estudiante, comentó: “Te meten todo un choro y obviamente te asustas. Mi carro está a nombre de mi papá y me daba miedo meterme en un problema mayor”.

En un sondeo rápido este miércoles entre los conductores, uno de cada tres consultados admitió haber pagado una mordida. Aun entre el resto, no faltó quien señaló que no fue por falta de oportunidades, sino porque no contaban con dinero.

Otra joven compartió su experiencia sobre cómo la primera vez que fue detenida se sintió atemorizada. “El tránsito era un hombre. Me dijo que la multa sería muy cara y me preguntó cómo le íbamos a hacer. Me llamaba ‘hermosa’ y me hizo sentir muy incómoda. Me asusté, pero como no traía efectivo, al final me puso la multa”.

Anteriormente, la falta de efectivo era una razón para evitar pagar mordidas, pero ahora las estrategias han cambiado. Una conductora que prefirió mantenerse en el anonimato relató que la detuvieron por usar el celular. “No me dijeron de cuánto iba a ser la multa, pero me empezaron a decir que sería muy cara y que me convenía más darles algo a ellas”. La joven viajaba con una conocida y, al no contar con dinero en efectivo, los oficiales le pidieron mostrar su saldo bancario. “Me hicieron enseñarles mi cuenta, y como vieron que nomás traía 100 pesos, le dijeron a mi copiloto que me transfiriera dinero para que yo se los pasara a ellas. Al final, les deposité 500 pesos para evitar la multa”.