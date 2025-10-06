Concreta en El Salto convenio con Ejido Las Pintas para proyectos deportivos y de salud

El Gobierno Municipal de El Salto, encabezado por la presidenta municipal Nena Farías, concretó un convenio histórico con el Ejido de Las Pintas mediante el cual se realizará una permuta de terrenos que abrirá paso a la construcción de una Unidad Deportiva, una cancha profesional de fútbol y la puesta a disposición de un predio destinado a un proyecto de salud pública del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El acuerdo fue calificado como un avance significativo hacia el desarrollo integral del municipio, al destinar espacios para el deporte, la recreación y la atención médica, considerados ejes fundamentales para el bienestar comunitario.

La presidenta municipal, Nena Farías, destacó que este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Ejido de Las Pintas y el respaldo del Cabildo:

“Este convenio refleja lo que podemos alcanzar cuando priorizamos el bien común. Agradezco al Ejido de Las Pintas por su apertura, al Cabildo por su respaldo y al Gobierno Federal por su disposición para trabajar en conjunto por El Salto”, señaló.

El Gobierno Municipal reconoció el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno, que respaldaron la iniciativa por su beneficio directo a las familias de Las Pintas y zonas aledañas. Con este convenio, El Salto reafirma su compromiso con la transformación positiva del territorio, impulsando proyectos que promueven la salud, el deporte y el desarrollo social.

En la misma sesión de Cabildo, la regidora Yessenia Ayala Contreras anunció su cambio de fracción, al pasar de Movimiento Ciudadano a Morena.

La edil expresó que continuará trabajando por los habitantes del municipio desde su nueva postura política, mientras que la presidenta municipal, Nena Farías, le dio la bienvenida y subrayó que “el proyecto más importante son los saltenses”.