Zapopan reconoce a los Astros de Jalisco por su campeonato en la temporada 2025

En un acto celebrado previo a la décima quinta sesión del Pleno del Ayuntamiento, el Gobierno de Zapopan entregó un reconocimiento oficial a los Astros de Jalisco por el campeonato obtenido en la temporada 2025 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA). La iniciativa fue presentada por la regidora Haideé Viviana Aceves Pérez, quien destacó que el logro deportivo es resultado del esfuerzo colectivo y la disciplina que caracteriza al equipo.

Entrega de reconocimientos a los Astros de Jalisco por el campeonato en la temporada 2025 (Cortesía)

Durante la ceremonia, integrantes del club y asistentes celebraron el desempeño del conjunto tapatío, que se ha convertido en un referente regional gracias a su constancia dentro y fuera de la cancha. Aceves Pérez subrayó que el triunfo “no es fruto de la casualidad”, sino la evidencia del “trabajo constante, los entrenamientos incansables y el compromiso de cada jugador y de todo el personal que forma parte de la institución”. Agregó que este campeonato sirve como inspiración para niñas, niños y adolescentes del municipio, promoviendo la cultura del deporte como herramienta de formación.

El presidente de los Astros de Jalisco, Teo Zubía Félix, agradeció el respaldo del Gobierno municipal y señaló que dicho apoyo es clave para el crecimiento del proyecto deportivo. Reconoció que cada vez más jóvenes se acercan a las canchas para perseguir sus sueños y buscar una oportunidad en el baloncesto profesional. “Gracias por lograr con ese apoyo que el deporte siga transformando vidas”, afirmó.

Por su parte, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, celebró el impacto social generado por el club, tanto por su trayectoria competitiva como por su influencia positiva en la juventud. Recordó que, además de su campeonato en CIBACOPA, los Astros disputaron recientemente la final de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2025, consolidándose como uno de los equipos más destacados del país.

Con este nuevo título, la franquicia alcanza tres campeonatos, igualando a los Zonkeys como la segunda organización con más trofeos en la historia del circuito. Desde su llegada a CIBACOPA, Astros ha disputado cuatro finales, reforzando su imagen como una institución sólida, competitiva y con visión a futuro dentro del baloncesto nacional.

A través de esta distinción, el Gobierno de Zapopan reiteró su compromiso con el impulso al deporte profesional, el reconocimiento del talento local y el fortalecimiento de equipos que representan con orgullo al municipio. Asimismo, subrayó la relevancia comunitaria de sus logros, los cuales inspiran a nuevas generaciones y contribuyen al fortalecimiento del tejido social.