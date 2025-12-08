Reporta Cámara de Comercio de Guadalajara desaceleración económica en 2025; prevé repunte moderado para 2026

La Cámara de Comercio de Guadalajara presentó su Balance Económico 2025 y el análisis de Perspectivas para 2026, a cargo de su presidente Javier Arroyo Navarro, quien destacó que este año estuvo marcado por un entorno internacional complejo, presiones fiscales y una clara desaceleración económica, aunque con señales positivas hacia el próximo año, subrayó que los riesgos externos continúan siendo determinantes para la economía nacional.

“Por un lado tenemos los riesgos externos: la política comercial agresiva de Estados Unidos, la continua amenaza en aranceles y la posible volatilidad financiera (…) la desaceleración económica global limita las exportaciones y las manufacturas, mientras que la rigidez en el gasto social reduce el espacio fiscal para la inversión productiva”, advirtió.

De acuerdo con el análisis presentado, 2025 estuvo influido por las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, tras la imposición de aranceles del 25 por ciento por parte del gobierno estadounidense, además del impacto electoral y de ajustes fiscales internos. El PIB mexicano mostró un avance acumulado de apenas 0.5 por ciento en los tres primeros trimestres, confirmando una tendencia de desaceleración.

El informe destacó que Jalisco mantuvo indicadores favorables. La entidad cerrará 2025 con un crecimiento estimado de 1.1 por ciento, ligeramente superior al nacional. En el mercado laboral, se prevé la generación de 37,900 empleos formales durante el año.

En materia de inversión extranjera directa, el estado reportó 933 millones de dólares en el primer semestre de 2025, de los cuales 72.12 por ciento correspondió a reinversión de utilidades. Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de capital.

El sector turístico jalisciense también cerrará con saldo positivo: un crecimiento de 3 por ciento en visitantes y 1 por ciento en derrama económica, impulsado por los Pueblos Mágicos, que incrementaron su afluencia 33 por ciento.

2026: repunte moderado y riesgos persistentes

Para 2026, la Cámara de Comercio estima una recuperación ligera. El PIB nacional crecería 1.2 por ciento, mientras que Jalisco avanzaría 1.6 por ciento. “La expectativa para Jalisco en 2026 es crecer 1.6 por ciento”, indicó Arroyo.

El presidente de la Canaco añadió que la generación de empleo será uno de los motores locales: “Para 2026 esperamos un incremento importante de 60 mil nuevos empleos”, impulsados por servicios, turismo y la llegada de eventos internacionales como la Copa Mundial FIFA 2026.

También destacó la inversión pública: una expansión del 21 por ciento orientada a infraestructura como trenes, energía y carreteras.

Sobre la inflación, Arroyo señaló que “la expectativa de 2026 es de 3.92 por ciento, todavía en el rango que busca Banxico, pero ya muy cercano al 4 por ciento”. En cuanto al tipo de cambio, estimó que cerrará este año en 18.72 pesos por dólar, y en 2026 en 19.30: “Este ligero crecimiento ayudará seguramente al tema de las exportaciones”.

Finalmente, advirtió que los riesgos hacia adelante siguen presentes: “Vemos tensiones comerciales con Estados Unidos e incertidumbre sobre la renegociación del TMEC”, afirmó al cerrar su presentación.