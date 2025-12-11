Gerardo Quirino recibe el reconocimiento “Alcalde del Año 2025”

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, recibió la distinción Alcalde del Año 2025 otorgada por la Unidad de Asociaciones Civiles con Causa A.C., durante una ceremonia realizada en el Centro Internacional de la Amistad de Guadalajara.

El reconocimiento proviene de una organización integrada por más de 500 colectivos y fundaciones, hecho que el alcalde subrayó al agradecer el nombramiento y destacar que se trata de una valoración emitida desde la sociedad civil.

“Estoy convencido de que son mujeres y hombres de bien (...) que desde cualquiera de sus trincheras están contribuyendo a las soluciones que necesitan nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país”, expresó.

Añadió que este tipo de ejercicios colectivos envían un mensaje sobre la importancia de construir acuerdos y sumar esfuerzos para el futuro del municipio.

Velázquez Chávez sostuvo que la distinción no es un logro individual, sino resultado del trabajo conjunto con servidoras y servidores públicos, comités vecinales y familias que participan en las tareas comunitarias.

Afirmó que el premio refuerza su compromiso de mantener un gobierno cercano y responsable en su primer año de administración. El alcalde también reconoció a las personas que recibieron el galardón Alma de la Sociedad, a quienes calificó como parte fundamental del tejido social en Jalisco.