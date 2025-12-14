Tlajomulco llama a contribuyentes a regularizar adeudos en la última semana fiscal del año

La semana del 15 al 19 de diciembre será la última oportunidad del año para que las y los contribuyentes de Tlajomulco se pongan al corriente en el pago del impuesto predial, agua potable y otras contribuciones municipales, con beneficios especiales vigentes por tiempo limitado.

Durante estos días, todas las recaudadoras municipales permanecerán abiertas con el objetivo de facilitar los trámites y permitir que la ciudadanía cierre el año sin adeudos. El Gobierno Municipal recordó que continúa activo el descuento de hasta 75 por ciento en multas y recargos, además de los beneficios por prescripción en adeudos acumulados.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, subrayó que este periodo es clave para concluir el ejercicio fiscal con orden administrativo y preparar el arranque de 2026.

“Hacemos una invitación a quienes aún tienen algún adeudo, ya sea de impuesto predial, agua potable, transmisiones patrimoniales o cualquier otro concepto. Las cajas estarán abiertas hasta el 19 de diciembre y todavía contamos con descuentos de hasta 75 por ciento en multas y recargos”, señaló.

El funcionario destacó que la corresponsabilidad ciudadana permitió que durante 2025 se registrara una recaudación histórica en el municipio, con un incremento de 120 millones de pesos adicionales por impuesto predial y 65 millones de pesos más por concepto de agua potable, en comparación con el año anterior.

La Tesorería Municipal informó que los pagos pueden realizarse de manera presencial en centros administrativos, delegaciones y plazas comerciales; así como a través de bancos, tiendas de conveniencia y en línea, mediante el portal oficial del municipio, donde es posible generar una línea de captura con vigencia de 24 horas.

Con este llamado, el Gobierno de Tlajomulco busca cerrar el año con finanzas sanas y fortalecer la planeación de los proyectos y servicios públicos para el próximo ejercicio fiscal.