Abren proceso vs 2 policías de Techaluta por autorobarse 9 armas de la corporación y $200 mil de tesorería municipal

Policías de Techaluta vinculados por robo calificado

La Fiscalía de Jalisco informó que fueron vinculados a proceso dos policías de la Comisaría de Techaluta, identificados como José de Jesús “N” y J. Jesús “N”, quienes están acusados del robo de nueve armas de fuego de esa corporación y 200 mil pesos de la Tesorería Municipal.

Tras los hechos, los oficiales habrían fingido ser víctimas de un engaño por parte de un defraudador que los hizo depositar el dinero con el ardid de que el alcalde del municipio tenía que pagar un adeudo.

La Fiscalía señaló que el pasado 3 de diciembre, los ahora imputados, se encontraban en turno y sustrajeron los 200 mil pesos de la tesorería del ayuntamiento.

“Para acceder, los policías habrían forzado la puerta de acceso y posteriormente utilizaron un objeto (al parecer, un extintor) para dañar las bisagras y desprender la puerta de la caja fuerte”, agregó la Fiscalía.

“Además del dinero, el pasado 4 de diciembre, los elementos policiacos se apoderaron de un importante número de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, resguardados en el banco de armas municipal. Estos bienes incluían revólveres calibre .38 especial, una subametralladora calibre 9 mm, varios fusiles de diversos calibres, seis chalecos balísticos y diversos cargadores}2, artículos que fueron embalados y entregados a un tercero en un taxi, para su traslado fuera del municipio, según narró la Fiscalía.

Luego de que el robo quedó al descubierto y de que se difundió una inverosímil versión de que un comandante de la policía municipal había sido engañado por un defraudador telefónico para que enviara el dinero y las armas a un destino no precisado con exactitud, el Ministerio Público judicializó el caso y lo presentó ante un Juez de Control.

Esta última autoridad determinó vincular a proceso a José de Jesús “N” y J. Jesús “N” por el delito de robo calificado y como medida cautelar impuso prisión preventiva justificada por un año o lo que dure el proceso y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

En el caso hubo fue detenido también el chofer de un taxi, a quien el Juez de Control determinó no vincularlo a proceso pues consideró que el taxista solo prestó un servicio, sin que existiera prueba de que sabía que se estaba cometiendo un ilícito.

