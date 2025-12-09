Arrestan a 2 policías y a un taxista por presunto fraude telefónico a Comisaría de Techaluta

Los defraudadores telefónicos no distinguen entre sus víctimas e incluso hacen caer en sus redes a las corporaciones de seguridad. Así quedó en evidencia luego de que un comandante de la Comisaría Municipal de Techaluta de Montenegro presuntamente fue engañado mediante la llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por empleado de la Contraloría de esa localidad jalisciense y con el argumento de que el alcalde debía pagar una multa, logró que el mando policiaco depositara 170 mil pesos y enviara en un taxi nueve armas de fuego pertenecientes al arsenal de la policía local.

En relación con el caso, la Fiscalía de Jalisco, por medio de la Vicefiscalía Regional de Ciudad Guzmán, abrió una carpeta de investigación y ha trascendido que este martes fueron arrestados dos elementos de la Comisaría de Techaluta, así como un taxista, que se presume, fue quien se participó en el traslado de las armas.

El fraude telefónico o robo -pues el Ministerio Público deberá valorar que tipo de delito es el que a final de cuentas se cometió- se habría realizado el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando a eso de las 22:30 horas la Comisaría de Techaluta recibió la llamada de un hombre que aseguró trabajar en la Contraloría del ayuntamiento.

El supuesto empleado aseguró que el presidente municipal, Alfredo Sánchez Pulido, tenía que pagar una multa, y le pidió a uno de los comandantes tomar 170 mil pesos de las arcas de la Tesorería, e ir a depositarlos a través de un cajero en Zacoalco de Torres.

Supuestamente, el mando de la Comisaría hizo que se realizarán los depósitos por tal cantidad y, conforme a las instrucciones del “funcionario” de la Contraloría, destruyó los recibos expedidos por el cajero.

Sin embargo, no todo quedó ahí, el comandante hizo que nueve armas pertenecientes a la corporación -contando tres pistolas y seis rifles- fueran embaladas y enviadas en un taxi a Zapopan, aunque realmente fueron entregadas a ciertas personas en Zacoalco.

Tras las pesquisas, la Fiscalía tiene ya en calidad de detenidos a dos policías de la corporación -no se ha aclarado si entre ellos está el comandante que realizó los depósitos y la entregada de las armas- así como un taxista, quienes según se sabe, están bajo investigación por el delito de robo.

Después de que el arsenal de la Comisaría de Techaluta quedó menguado, la Secretaría de Seguridad Jalisco está prestando apoyo en la vigilancia del municipio.